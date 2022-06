Polemiche su Hoara Borselli per un tweet: «A 15 anni pagata con gelato e patatine»

Un tweet di Hoara Borselli ha scatenato una polemica social di proporzioni non indifferenti. Il tema è uno dei più dibattuti negli ultimi tempi: il mondo del lavoro e i giovani. La diatriba da tempo è tra le aziende che lamentano la scarsa predisposizione delle nuove generazioni al lavoro e queste ultime a ribattere con racconti pieni di proposte di collaborazione gratuite o stipendi esigui in rapporto all’impegno chiesto. La ex modella, ora opinionista tv, ha twittato raccontando la propria esperienza da quindicenne, quando per poche ore di lavoro veniva “pagata” con gelato e patatine.

Il primo tweet di Hoara Borselli

Borselli racconta: «A 15 anni in estate alcuni giorni lavoravo in un bar mentre i miei amici andavano al mare. Poche ore, dalle 12 alle 16. Finito il turno mi regalavano un gelato e se andava bene delle patatine. Si parte sempre dal basso ragazzi. Sacrificio e “fame”. Credo sia ciò che manca oggi». Centinaia le risposte e le citazioni arrivate al suo tweet, soprattutto di chi la criticava o ironizzava. A rispondere sono stasti anche il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonacini e il giornalista Stefano Cucchi. Il primo ha scritto: «Un conto è sacrificio e umiltà, che aiutano sempre, ma se la sua proposta è lavorare gratis, solo perché si è giovani, allora siamo proprio messi male. Roba da matti». Mentre il secondo che «Il lavoro si paga, a 15 anni o a 60, per due ore o per otto. La schiavitù è stata abolita. E anche il “pane e acqua”, o se preferisce, “gelato e patatine”».

Hoara Borselli scrive altri due tweet

Hoara Borselli si è difesa colpo su colpo, scrivendo altri due tweet. «Scrivere che per divertimento a 15 anni lavoravo in un piccolo bar sulla spiaggia, senza obblighi, impegno, ma solo voglia di imparare qualcosa in cambio di gelati ha sollevato clamore. Ragazzi se è per questo ho fatto pure 2 anni di radio a rimborso spese. Così vi scatenate», ha provocato ancora l’opinionista tv. Poi ha proseguito con una riflessione: «Essere fra i primi in tendenza per aver scritto che a 15anni ho fatto esperienza in un piccolo bar sulla spiaggia in cambio di gelati e patatine e vissuta con enorme gioia e ottimi ricordi fa riflettere. Anche imparare un mestiere ha un valore. Lo sapevate?»