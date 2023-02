Hoara Borselli e le altre, la piaga delle suffragette di destra

Può esistere un femminismo di destra? No, secondo uno studio congiunto della Statale di Milano, dell’Università di Bologna e della Bicocca (Can feminist be right? A content analysis of discourses about women by female italian right-wing politicians, in Rassegna italiana di Sociologia, 2019). Essere di destra ed essere femminista è un ossimoro, una contraddizione in termini, secondo le sociologhe che hanno analizzato i discorsi di Giorgia Meloni, Flavia Perina e Daniela Santanchè. Le donne di sinistra sono prevedibili nel loro battersi per emanciparsi, nel riconoscere e segnalare le ingiustizie, nel farsi largo per contare di più in una società maschilista che tenderebbe a emarginarle. Quelle di destra sembrano impegnate più che altro a spaccare il capello in quattro pur di non dar ragione alle radical chic su temi che, a dire il vero, dovrebbero ugualmente interessarle.

Hoara Borselli e l’esaltazione della donna al comando

Invece, a leggere quello che scrivono sui giornali o sui social, è tutto un affermare di «non capire», un celebrare il benaltrismo, perché c’è sempre qualcosa o qualcuno che le donne di sinistra dimenticano nelle loro battaglie. Dice per esempio Hoara Borselli, giornalista de La Verità: «Non capisco perché a Sanremo, con tutte queste donne che scendono le scale e ci sciorinano questi monologhi – ho appena assistito a quello di Paola Egonu – non ce ne sia una che abbia il coraggio e la forza di dire che abbiamo finalmente una donna al comando. No, preferiscono andare lì a frignare e a lamentarsi di quello che non va invece di inneggiare e festeggiare una conquista per tutte noi. Poi mi sono detta: Giorgia Meloni è di destra e non potrà mai essere osannata su quel palco».

Hoara Borselli se non ci fosse sarebbe meglio pensarci due volte prima di inventarla. È una di quelle ragazze che, al liceo, mentre le più sveglie cercavano di formarsi un gusto e delle opinioni precise, in letteratura, in arte come in politica, erano sempre alla ricerca della cosiddetta “obiettività”. «Questo lo so fare anch’io», dicevano di un quadro di Picasso. Sono cresciute con quel mito farlocco dell’essere obiettivi, che le ha portate inevitabilmente a destra, perché anche un bambino sa che l’obiettività è la bandiera agitata dai faziosi per ingannare le persone semplici, ma niente, per loro la giustizia è far sempre le parti uguali anche e soprattutto fra disuguali, non c’era verso di fargli capire che se la legge deve essere uguale per tutti, le condizioni di vita delle persone non lo sono mai, per questo esistono le attenuanti per chi ruba una mela; ugualmente non comprendono che se gli uomini ammazzano 120 donne in Italia nel 2022, o se i delitti a sfondo razziale sono la maggioranza, non conviene gridare «la violenza è tutta da condannare», perché si fa la figura di quelle che preferiscono la comodità delle frasi fatte, che non aiutano nemmeno a inquadrare il problema.

Francesca Totolo e il bersaglio facile degli immigrati

Le suffragette della destra al potere si danno un gran daffare sui social, col risultato di rendere noto il loro pensiero debole, che viene tuttavia apprezzato da quelle follower che, nei commenti, declinano il verbo avere senza l’h quando ci vorrebbe. Tale Francesca Totolo lancia questo tweet: «Branco di immigrati massacra diciottenne a Pesaro per lo smalto sulle unghie: tutti extracomunitari, albanesi e marocchini». Un’altra di destra che non resiste all’equazione immigrato uguale assassino, disposta perfino, pur di additare i mostri venuti dall’estero, a sopportare lo smalto sulle unghie di un uomo, che a rigor di logica le fa sicuramente schifo.

Annalisa Chirico, un ego da intervistare

Poi c’è Annalisa Chirico, che misteriosamente scrive – sempre meno per fortuna – su Il Foglio: abbiamo incorniciato un’intervista che fece al ministro della Giustizia Carlo Nordio, dove, a un certo punto l’intervistatrice switchava nel ruolo di intervistata, Nordio le poneva delle domande e lei rispondeva; un pezzo esilarante, rivelatore di un io tanto ipertrofico quanto involontariamente comico, da segnalare per le “cose da non fare mai” nelle scuole di giornalismo. Anche lei, in un tweet di questi giorni: «Tre marocchini feriscono un milanese», scrive proprio così: «un milanese», cioè il cittadino di serie A per antonomasia, geolocalizzato con puntiglio.

Laura Tecce, il trionfo delle banalità senza vergogna

A Laura Tecce, che su RaiDue presenta Onorevoli confessioni, il discorso di insediamento di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato è sembrato «un grande discorso», così su Twitter, e la Meloni «è sempre stata una ragazza, oggi una giovane donna volitiva e tosta». Le donne di destra non si vergognano più di scrivere e dire banalità, luoghi comuni, enormità di vario tipo: le registrano in video, anzi, a voce sempre più alta, mostrando il loro profilo migliore su TikTok, orgogliose di portare alla bocca quello che le altre più timide custodiscono vergognosamente nel cuore.

La convinzione che quelle di sinistra siano peggio di loro

«Ebbene sì, se essere razzista vuol dire essere contro questa invasione di extracomunitari in Italia, allora sì, sono razzista», proclamò la decana delle suffragette reazionarie, Daniela Santanchè, scatenando gli applausi liberatori dei Fantozzi per la “cagata pazzesca” buttata là con sprezzo del pericolo. Sono così le donne di destra: ti sbattono sul muso le loro borse da 3 mila euro, regalate dai mariti o dagli amanti, mica comprate con i soldi sottratti alla cooperativa come faceva la moglie di Soumahoro, che è arrivata al punto giusto a dar loro un assist, per ribadire il concetto generalizzante che tentano da tempo di far passare, e nel quale credono ciecamente: quelle di sinistra sono peggio di loro, che rivendicano di aver sempre e con coerenza razzolato male senza mai, nemmeno per sbaglio, nemmeno una volta, predicato bene, come invece fanno quegli esempi di doppiezza di Laura Boldrini & Co.

È arrivato il grande momento del proud to be anche per le donne di destra, che si sono nascoste per anni, e che Giorgia ha ora sdoganato, incitandole a riprendersi la scena. Date aria al vostro cervello, prendetevi una pausa di relax: seguitele su Twitter, su Instagram e su TikTok. Sono tutte lì, capitanate da Hoara Borselli, le riconoscete subito dai lifting, sempre molto assertive e convinte e trombone nello scoprire l’acqua calda.