Il pioniere dell’intelligenza artificiale Hinton lascia Google: «Troppi pericoli»

Geoffrey Hinton, 75 anni, considerato il “padrino” dell’intelligenza artificiale ha lasciato il suo ruolo in Google per poter parlare liberamente dei rischi dell’IA. «Me ne sono andato per poter parlare dei suoi pericoli», ha scritto in un tweet dopo che il New York Times ha dato la notizia, aggiungendo che di non aver lasciato Google per poter criticare l’azienda, che «ha agito in modo molto responsabile». ll lavoro pionieristico di Hinton sulle reti neurali ha modellato i sistemi di intelligenza artificiale che alimentano molti dei prodotti odierni.

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly. — Geoffrey Hinton (@geoffreyhinton) May 1, 2023

Le preoccupazioni di Hinton, che per dieci anni ha collaborato con Google

In questo momento, le IA «non sono più intelligenti di noi», ha detto Hinton, aggiungendo: «Penso che presto potrebbero esserlo». Lo psicologo cognitivo e scienziato informatico britannico-canadese, che ha lavorato part-time presso Google per un decennio sugli sforzi per lo sviluppo dell’IA, ha dichiarato alla Bbc che i chatbot – ovvero i software che simulano ed elaborano le conversazioni umane – potrebbe presto superare il livello di informazioni di un vero cervello: «Dato il ritmo dei progressi, ci aspettiamo che le cose migliorino abbastanza velocemente. Quindi dobbiamo preoccuparcene».

LEGGI ANCHE: Deepfake e porno, il lato oscuro dell’intelligenza artificiale

«In questo momento, GPT-4 eclissa di molto una persona nella quantità di conoscenza generale», ha detto Hinton. Software come Midjourney sono adesso sono in grado di creare immagini fotorealistiche, praticamente dal nulla, come ha dimostrato lo “scatto” di Papa Francesco con un piumino Balenciaga, diventata virale a marzo. Il tipo di intelligenza che stiamo sviluppando, ha evidenziato l’informatico parlando con la Bbc, «è molto diverso dall’intelligenza che abbiamo». Nel caso dell’IA, «è come se avessimo 10 mila persone e ogni volta che una impara qualcosa, tutte lo facessero automaticamente insieme a essa. È così che i chatbot possono sapere molto di più di qualsiasi essere umano». Nell’articolo del New York Times, Hinton ha fatto riferimento a persone che potrebbero cercato di usare l’IA per « cose cattive». Quando gli è stato chiesto dalla Bbc di approfondire la questione, ha risposto: «Si tratta dello scenario peggiore, da incubo. Ma si può immaginare, ad esempio, un personaggio come Vladimir Putin, che decide di dare ai robot la possibilità di creare i propri obiettivi».

LEGGI ANCHE: Intelligenza artificiale, l’appello di mille esperti: «Stop allo sviluppo di ChatGPT»

Google: «Rimaniamo impegnati in un approccio responsabile all’intelligenza artificiale»

Hinton si era già detto preoccupato dalla possibilità che l’intelligenza artificiale alla fine possa sostituire i lavoratori in carne e ossa, ad esempio i paralegali e i segretari. Nonostante i timori del “padrino” dell’IA, Google continuerà la ricerca in tale direzione. «Rimaniamo impegnati in un approccio responsabile all’intelligenza artificiale. Impariamo continuamente a comprendere i rischi emergenti e allo stesso tempo innoviamo con coraggio», ha dichiarato il capo scienziato di Jeff Dean. «Ho apprezzato molto le numerose conversazioni che abbiamo avuto nel corso degli anni. Mi mancherà e gli auguro ogni bene», ha detto poi rivolgendo un pensiero a Hinton.

LEGGI ANCHE: Intervista a Schumacher fatta dall’intelligenza artificiale: è scandalo in Germania