Hikikomori, in Corea del Sud 500 dollari per uscire di casa

Il governo di Seul prova a mettere un freno al fenomeno dell’hikikomori. Secondo un recente sondaggio, infatti, in Corea del Sud 350 mila persone fra 19 e 39 anni vivrebbero in completo isolamento, spesso per colpa di situazioni svantaggiate a lavoro o nelle relazioni sociali. Come riporta il Guardian, il ministero per l’Uguaglianza di genere intende aiutare gli adolescenti fra nove e 24 anni con un’indennità mensile pari a 650 mila won (circa 500 dollari). Si spera così che escano di casa e riprendano in mano la loro vita nella società. Il sussidio comprende anche un sostegno all’istruzione e alle varie spese quotidiane, oltre che per la cancellazione di cicatrici che potrebbero condizionare l’ingresso nella comunità.

LEGGI ANCHE: Non solo hikikomori, in Corea del Sud è allarme “morti solitarie”

Hikikomori in Corea del Sud, i dati e le misure per contrastare il fenomeno

Il programma di aiuti previsto dalla Corea del Sud, annunciato in settimana, si rivolge principalmente agli Under 25. Secondo un’analisi del governo, infatti, il 40 per cento degli hikikomori inizia a isolarsi proprio durante l’adolescenza per colpa di contesti sociali svantaggiati. «A 15 anni, la violenza domestica mi ha portato in depressione», ha dichiarato un giovane. «Sono oggi un letargico che non dorme solo quando deve mangiare». Altri ragazzi hanno legato il loro isolamento alle forti difficoltà economiche dei genitori oppure al forte tasso di disoccupazione giovanile nel Paese, oggi stabile attorno al 7 per cento. L’indennità mensile di 500 dollari (poco meno di 450 euro) intende aiutarli nelle spese di tutti i giorni, fra cui vitto e alloggio. Presenti anche sovvenzioni per le esperienze culturali, oltre che per la sanità e l’ingresso nel mondo del lavoro.

Fra i tanti sostegni per gli adolescenti hikikomori c’è anche il pagamento del materiale scolastico e persino gli abbonamenti per la palestra. Senza dimenticare la salute e l’aspetto fisico. Il governo della Corea del Sud ha proposto infatti di sovvenzionare interventi per la cancellazione di cicatrici che possono portare alcuni adolescenti a vergognarsi. «Questa politica è fondamentalmente una misura di benessere», ha detto a Bloomberg Shin Yul, docente di scienze politiche alla Myongji University di Seul. «Non può essere però una soluzione a lungo termine». L’iniziativa si inserisce anche in un contesto più ampio per invertire la tendenza all’invecchiamento della popolazione. La Corea del Sud vanta il tasso di nascite più basso al mondo, l’unico al di sotto di un figlio per donna (0.78). Fra le cause ci sono l’alto costo dell’educazione, limitate prospettive di lavoro e aumento degli affitti per le abitazioni.