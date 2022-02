Highsnob, chi è? Biografia, canzoni, vero nome e curiosità sul rapper

Cantante italiano con numerosi singoli all’attivo, Highsnob è uno degli artisti in gara nell’edizione 2022 del Festival di Sanremo: vediamo chi è e quali sono le sue canzoni più note in attesa di ascoltare Abbi cura di te, brano con una melodia tra rap e dance, che canterà all’Ariston in coppia con Hu.

Chi è Highsnob e qual è il suo vero nome

Nato ad Avellino nel 1985 e all’anagrafe Michele Matera, ha scelto questo pseudonimo ispirandosi alla celebre e discussa rivista di moda Highsnobity. La sua carriera musicale ha avuto inizio nel 2012 con la pubblicazione su YouTube di alcuni suoi brani e un album sotto il nome d’arte “M.Rock”. L’anno successivo, insieme al rapper italiano Samuel Heron, ha fondato il duo musicale Bushwaka con cui, attraverso lo pseudonimo di “Mike24”, ha pubblicato nel 2015 l’album Pandamonium.

Nel 2016 si è separato dalla coppia per intraprende la carriera da solista e, a giugno dello stesso anno, ha fatto uscire il suo primo singolo Harley Quinn, poi certificato disco d’oro. Del 2017 è l’EP d’esordio intitolato PrettyBoy mentre del 2018 il suo primo album in studio Bipopular.

In seguito, nel 2019, sono usciti il singolo 23 coltellate, disco d’oro secondo la classifica FIMI, e il secondo EP intitolato Yin. L’anno successivo ha pubblicato, per l’etichetta Sony Music, il secondo disco chiamato Yang. A pochi giorni dalla sua partecipazione a Sanremo 2022 è stato al centro di una polemica sollevata da Junior Cally che ha rivendicato la proprietà del pezzo da lui scelto per gareggiare. Una discussione smorzata da Amadeus che, tramite un comunicato SIAE, ha smontato l’accusa del rapper romano.

Chi è Highsnob e quali sono le sue canzoni più famose

Tra le canzoni più note di Highsnob vi sono: