Hervé Renard, chi è il ct dell’Arabia Saudita che ha battuto l’Argentina

Al Shehri prima e Al Dawasari poi, tra l’altro con un super gol, hanno siglato i gol della rimonta contro l’Argentina. Ma l’impresa dell’Arabia Saudita, che al debutto in Qatar si concede il lusso di vincere contro l’albiceleste di Leo Messi, ribaltando l’iniziale vantaggio firmato al 10′ su rigore dalla Pulce, porta la firma di Hervé Renard. Dal 2019, infatti, è lui alla guida dell’Arabia Saudita, ed è lui il fautore di un approccio incredibile, che ha permesso agli arabi di ribaltare ogni pronostico e superare una delle nazionali più accreditate per la vittoria del torneo. Una sorpresa? Non proprio, perché Hervé Renard ha firmato diverse imprese nella sua carriera di allenatore e, non a caso, è chiamato il Re d’Africa.

Chi è Hervé Renard

Hervé Renard è nato il 30 settembre del 1968 e la sua carriera da calciatore non è particolarmente entusiasmante. Ha vestito le maglie del Cannes, dello Stade de Vallauris e del Draguignan, dal 1983 al 1998. La carriera in panchina parte nello stesso anno del ritiro e con la stessa squadra, il Draguignan. Ha appena 29 anni e proprio a causa dello stipendio basso decide di aprire e dedicarsi contemporaneamente a un’impresa di pulizie. Ditta che, però, ha poi dovuto gestire la moglie perché ben presto è stato chiamato ad allenare all’estero, prima a Shangai, poi in Vietnam, sulle panchine del Cosco e del Song Da Nam Dinh.

Il Re d’Africa: due volte sul tetto continentale

Ma il soprannome di Re d’Africa arriva soltanto nel 2012. Chiusa l’avventura in Vietnam, infatti, Renard affianca il connazionale Claude Le Roy sulla panchina del Ghana. Lì si innamora dell’Africa e trova spazio alla guida dello Zambia. Nel 2008 si ferma ai quarti di finale della Coppa d’Africa, ma non li basta e nel 2012 riesce a vincerla, portando lo Zambia a un risultato mai raggiunto prima. Dopo un breve intermezzo al Sochaux, senza fortuna, trova la panchina della Costa d’Avorio e nel 2015 guida gli Elefanti al successo in Coppa d’Africa, trofeo che vince per la seconda volta. Da lì decide di provarci ancora con un club, il Lille, ma viene esonerato. E la sua strada lo riporta indietro, stavolta al Marocco: altro risultato straordinario, perché porta la nazionale marocchina al Mondiale di Russia 2018, facendola qualificare alla manifestazione iridata dopo 20 anni dall’ultima volta.

Renard alla guida dell’Arabia Saudita

Al Mondiale russo, il Marocco uscì con appena un punto ma in un girone di ferro con Spagna, Portogallo e Iran. Renard si consola con il titolo di allenatore più bello della manifestazione, diventando una vera icona. Poi, nel 2019, lascia l’incarico in Marocco dopo una deludente eliminazione contro il Belin in Coppa d’Africa e viene chiamato dall’Arabia Saudita. Con la nazionale araba scala 19 posizioni nel ranking Fifa. Si qualifica al Mondiale in Qatar e al debutto batte l’Argentina, il modo migliore di presentarsi nella manifestazione.