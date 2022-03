Hercules – Il guerriero, stasera su Nove: trama, cast e curiosità sul film

Dwayne Johnson è il protagonista di Hercules – Il guerriero in onda questa sera, martedì 22 marzo 2022, alle 21.25 su Nove. Diretto da Brett Ratner e uscito nelle sale nel 2014, il film è basato sulla graphic novel Hercules: la guerra dei Traci di Admira Wijaya e Steve Moore e racconta la storia del leggendario eroe e del piano per aiutare il Re di Tracia a proteggere le sue terre da uno spietato signore della guerra.

Hercules – Il guerriero: cosa sapere sul film in onda stasera su Nove alle 21.25

Hercules – Il guerriero: la trama

Dopo aver portato a termine le dodici fatiche e assistito al tragico sterminio della sua famiglia, Hercules si è lasciato alle spalle l’Olimpo, dedicandosi con tutte le sue forze a combattere in battaglie sanguinarie e violente. Nel corso degli anni, si sono uniti a lui numerosi altri compagni, coi quali ha formato una squadra indistruttibile: il cugino bardo Iolaus, il veggente Amphiaraus, il guerriero Tydeus, il ladro Autolycus e l’amazzone Atalanta. Da un giorno all’altro, il gruppo di mercenari viene ingaggiato da Cotys, re della Tracia, per allenare i suoi soldati poco esperti a una guerra civile contro l’esercito del fratello Rhesus, difeso e affiancato da legioni di temibili centauri. Grazie all’aiuto di Hercules e dei compagni, i soldati traci riusciranno a trionfare sugli avversari. Ma è proprio in quel momento che il semidio si renderà conto di aver commesso un errore che potrebbe rivelarsi fatale.

Hercules – Il guerriero: il cast

Accanto a Dwayne Johnson nei panni di Hercules, nel cast del film troviamo anche Ian McShane (Anfiarao), John Hurt (re Cotys), Rufus Sewell (Autolico), Irina Shayk (Megara), Reece Ritchie (Iolao), Joe Anderson (Fine), Isaac Andrews (Ario), Ingrid Bolsø Berdal (Atalanta), Rebecca Ferguson (Ergenia), Peter Mullan (generale Sitacle), Nicholas Moss (Demetrio), Tobias Santelmann (Reso), Aksel Lennie (Tideo), Barbara Palvin (Antimaca), Joseph Fiennes (re Euristeo), Robert Maillet (boia) e Ian Whyte (capo dei Bessi).

Hercules – Il guerriero: cinque curiosità sulla pellicola

1) Hercules – Il guerriero: rivisitare il mito

La storia di Hercules al centro della pellicola è stata rivista in chiave meno aulica. La narrazione, infatti, è molto meno patinata del solito, con pochi effetti speciali e soprannaturali. Per un risultato che restituisce al pubblico un eroe meno impalpabile e più umano.

2) Hercules – Il guerriero: una barba decisamente particolare

La barba indossata da Dwayne Johnson come parte del costume durante le riprese del film ha una storia insolita. Durante un’intervista, l’attore ha confessato di essere rimasto scioccato dalla sua composizione: si tratta, infatti, di una sorta di protesi posticcia creata con peli di yak.

3) Hercules – Il guerriero: una ricostruzione fedele dell’atmosfera antica

Per riportare il pubblico all’epoca degli eroi greci nel modo più realistico possibile, il regista Brett Ratner ha ordinato di creare di sana pianta ben sette teatri di posa. Data la superficie necessaria a ospitare tutte le installazioni, la produzione si è spostata all’interno degli Origio Film Studios in Ungheria.

4) Hercules – Il guerriero: l’Est Europa come teatro

Tutte le riprese del film si sono svolte tra Croazia e Ungheria, in particolare a Budapest e Páty.

5) Hercules – Il guerriero: risultati niente male

A fronte di un budget di 100 milioni di dollari, Hercules – Il guerriero ha debuttato al secondo posto al box office americano, incassando un totale di 244.8 milioni di dollari e posizionandosi secondo in classifica tra i titoli più visti del periodo, subito dopo Lucy.