Herbert Ballerina: biografia, fidanzata e film del nuovo volto di LOL 3

Herbert Ballerina entra nel cast di Lol 3. Il gioco televisivo della piattaforma di streaming Amazon Prime mette i comici l’uno contro l’altro. Chi ride perde, mentre i conduttori, invece, possono ridere a crepapelle e fare dei commenti.

Herbert Ballerina, tutto quello che sappiamo su di lui

Herbert Ballerina, qual è il suo vero nome? Ha una fidanzata? Sicuramente in tanti lo ricordano per i film comici, prima con Maccio Capatonda e prima del suo esordio a Lol 3. Al secolo Luigi Luciano, Herbert Ballerina nasce a Campobasso nel 1980. Ha tantissime esperienze all’attivo: attore, comico, conduttore radiofonico e produttore cinematografico italiano. Dopo essersi laureato al Dams di Bologna, Luigi entra nella sfera di Maccio Capatonda, al secolo Marcello Macchia. Con lui interpreta alcuni ruoli comici come Pino Cammino e l’uomo della catapulta. Il primo film che lo vede come attore è Che bella giornata di Checco Zalone.

Partecipa anche ai film di Capatonda, come Italiano Medio e Omicidio all’italiana. Partecipa anche al cinepanettone In vacanza su Marte. Ogni tanto è ospite di diversi programmi televisivi.

La carriera del nuovo concorrente di Lol 3

Non si sa molto sulle storie di Luigi, che ha mantenuto la sua vita privata sempre in disparte rispetto al ruolo pubblico. L’attore era fidanzato con una collega, Lucia Di Franco, ma sembra che i due si siano lasciati. Herbert Ballerina si potrà però riprendere grazie a Lol, dove avrà il compito di far ridere ai colleghi con i suoi personaggi tentando di non ridere e sperando che non arrivi Lillo a sconvolgere i piani, come è successo nella seconda edizione di Lol.

Per l’attore questa è la prima esperienza in una sorta di reality, ma siamo certi che se la caverà alla grande. E in ogni caso, basta ricordare alcuni suoi vecchi personaggi come Mariottide per sapere che le risate sono assicurate.