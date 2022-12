Henry Cavill non sarà Superman: dietrofront della DC Studios

Twitter e gli altri social network sono in rivolta per la scelta della DC Studios di cambiare l’interprete di Superman. Ad annunciarlo è stato lo stesso Henry Cavill, attore protagonista nelle ultime pellicole, che con amarezza dirà addio a uno dei ruoli che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Dopo il precedente annuncio, la neonata casa di produzione sta scrivendo il nuovo capitolo della saga pensando al supereroe con un altro volto. A deciderlo è stato James Gunn, il regista dei Guardiani della galassia, da poco diventato il capo della DC Studios.

Il costume di Superman utilizzato nel film (Getty)

Cavill: «Non tornerò come Superman»

Henry Cavill, con eleganza e senza alzare i toni, ne dà l’annuncio su Instagram: «Ho appena avuto un incontro con James Gunn e Peter Safran e c’è una notizia triste per tutti: dopotutto non tornerò come Superman. Dopo che gli studios mi avevano detto di annunciare il mio ritorno a ottobre, questa notizia non è delle più facili, ma così è la vita. I cambi di guardia avvengono. Lo rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire, auguro loro il meglio». L’attore inglese saluta definitivamente il ruolo che lo ha più caratterizzato in questi anni e che lo ha portato anche a interpretare Sherlock Holmes nei film Netflix di Enola Holmes, la sorella dell’investigatore interpretata da Millie Bobby Brown.

Gunn spiega: «La storia si concentra sulla vita precedente»

Il problema fondamentale è che il nuovo film non analizzerà aspetti del Superman che tutti i fan conosco. A spiegarlo è stato proprio James Gunn, che ha rivelato come il prossimo capitolo del supereroe si concentrerà sulla vita precedente a quella vista fin qui, con un giovanissimo Clark Kent nei panni di un reporter alle prime armi. «La nostra storia», ha spiegato, «si concentrerà su una parte precedente della vita di Superman, quindi il personaggio non sarà interpretato da Henry Cavill. Ma abbiamo appena avuto un grande incontro con Henry, siamo suoi grandi fan e abbiamo parlato di una serie di interessanti possibilità di lavorare insieme in futuro».