Helena Bonham Carter presidente della London Library: prima donna dal 1841

Da Bellatrix a presidente della London Library: è la storia dell’attrice Helena Bonham Carter. La donna ha interpretato il ruolo di Bellatrix nella popolare saga di Harry Potter, ma ha anche interpretato il ruolo dell’esponente più importante delle suffragette in un celebre film. In più, oggi, 25 novembre, può vantare un nuovo titolo: quello della seconda presidente donna della biblioteca di Londra. Non accadeva dal 1841, ben oltre 150 anni fa.

Helena Bonham Carter presidente della London Library dopo Bellatrix di Harry Potter

L’assemblea generale annuale della London Library l’ha eletta a gran voce. Il suo mandato sarà di 5 anni. Succede a Sir Tim Rice, che ha guidato la biblioteca fino a questo momento e che conclude ora il suo mandato. L’attrice è iscritta a questa assemblea dal 1986. «(…) per la sua creatività e i suoi legami con la letteratura e le storie, per il suo alto profilo e per il suo potenziale di promozione presso un nuovo pubblico» è la motivazione dell’assemblea.

Stando sempre al giudizio dell’assemblea dei soci, l’attrice conosce bene «l’importanza degli scrittori per la professione di attrice».

Una donna dopo oltre 150 anni

«Sono lieta di diventare la prima presidente donna della London Library e di sostenere un’istituzione aperta a tutti. La Biblioteca è davvero un luogo come nessun altro, che ha ispirato e sostenuto scrittori per oltre 180 anni, molti dei quali hanno in qualche modo influenzato la mia carriera e quella degli attori di tutto il mondo. Le risorse uniche della Biblioteca, la sua storia e i suoi membri aiutano a collegare i grandi della letteratura del passato con quelli del futuro, e sono orgoglioso di sostenere questa incredibile e vitale istituzione» ha commentato Helena.

«Siamo tutti entusiasti di dare il benvenuto a Helena Bonham Carter come nostro nuovo presidente. Con la sua passione per i libri e le storie e un amore di lunga data per la Biblioteca, Helena è nella posizione ideale per promuovere questa enorme risorsa per i creativi e i curiosi» ha concluso Philip Marshall, direttore della London Library.