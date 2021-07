Il monopattino nel pallone

Matteo Mammì, ceo di Helbiz Media, è arrivato in monopattino. Qualche metro nel gazebo del giardino dell’Hotel Bulgari riservato agli eventi, ma quanto basta per ricordare a tutti le origini. Ovvero che, prima di buttarsi nello sport acquisendo i diritti della Serie B, l’americana Helbiz è tra i protagonisti globali nella micro-mobilità, anche in Italia, dove è leader. Adesso, con il debutto nel calcio, Helbiz aggiunge un altro tassello alla sua offerta, e lo fa in sinergia col business originario (le città sono piene dei suoi monopattini) cui ha legato con una inedita formula di cashback gli abbonamenti alle partite.

Helbiz Media trasmetterà per tre stagioni il Campionato di Serie B

Parterre di rilievo alla presentazione milanese, con in testa il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, che ha tenuto a battesimo il progetto. Helbiz Live trasmetterà l’intero campionato della Serie cadetta per le prossime tre stagioni: 20 club e fino a 390 partite a stagione, playout e playoff compresi. Un servizio fruibile attraverso smartphone, tablet, pc, smart tivù, che utilizza tecnologie cutting edge e infrastrutture consolidate, al fine di garantire i livelli qualitativi più alti. Con la formula che appunto lega il business originario della micro-mobilità al mondo del calcio e dell’intrattenimento in generale. Il tutto grazie alla formula di abbonamento più cashback per la mobilità. È la prima volta viene introdotto un sistema di questo tipo nel panorama della fruizione dei contenuti online. Il funzionamento è semplice: a fronte di un costo mensile di 5,99 euro per la visione completa del campionato di Serie B, 4 euro ritorneranno al cliente come credito da utilizzare per la micro-mobilità con i mezzi di Helbiz. Lo stesso meccanismo è valido per l’abbonamento all’intera stagione di Helbiz Live e del campionato di Serie B: con un abbonamento di 49,99 euro all’anno è previsto un cashback di 30 euro in credito da spendere in micro-mobilità. Inoltre, per i clienti che già posseggono o sottoscriveranno un abbonamento mensile Helbiz Unlimited, che prevede l’utilizzo illimitato dei mezzi Helbiz al costo di 39,99 euro, la fruizione di Helbiz Live è inclusa nell’abbonamento senza alcun costo aggiuntivo.

Al battesimo milanese Adriano Galliani e il presidente di Lega Mauro Balata

L’evento di lancio, dove la parte del leone l’ha fatta per forza di cose il nuovo ad Mammì, è stato anche l’occasione per presentare il volto e la conduttrice di Helbiz Live, Carolina Stramare, ovvero la vincitrice di Miss Italia 2019. Tra il pubblico anche una vecchia volpe del calcio come Adriano Galliani. L’ex ad del Milan e ora patron del Monza con Silvio Berlusconi, ha raccontato qualche aneddoto di come conobbe sua emittenza e di come questi lo portò al Milan dando il via a una serie di straordinari successi. Non ha mancato poi di fare i suoi apprezzamenti alla conduttrice della stagione, pronosticandole una sicura carriera di successo in televisione. Carolina è nuova nel mondo del calcio, ma non a quello della moda dove lavora come modella già da due anni. Ha infatti collaborato con numerosi brand come Paul Marciano e Philipp Plein, ed è diventata in breve tempo una delle top model di Guess.

Abbonamenti con cashback da investire nei mezzi Helbiz per la micro-mobilità

«Sono orgoglioso di lanciare questo nuovo progetto che lega intrattenimento e micro-mobilità in un connubio innovativo», ha aggiunto Matteo Mammì in conferenza stampa. «Helbiz Live ha l’obiettivo di offrire maggiore valore ai clienti del sistema Helbiz e nello stesso tempo di attrarre nuovi utenti facendo scoprire i servizi di micro-mobilità che stanno cambiando il modo di muoversi nelle città». Con l’occasione si è accennato anche ad altre iniziative, come il lancio dell’innovativa linea di food delivery Helbiz Kitchen a Milano. Inoltre, tra poche settimane, Helbiz sarà la prima società di micro-mobilità in sharing al mondo a quotarsi in Borsa, al Nasdaq di New York. L’obiettivo è quello di coinvolgere sempre di più il cliente, fornendogli un’applicazione da cui avere accesso a una serie di servizi sempre più ampi, spaziando dalla micro-mobilità alla fruizione di contenuti online fino ad arrivare al food delivery.