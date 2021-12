Sarà chief exective officer della neonata divisione Emea, acronimo di Europa, Medioriente Africa, di Helbiz, in cui confluiranno tutti i business della compagnia, micromobilità, Helbiz Kitchen e Helbiz Media. La nomina di Matteo Mammì, che mantiene il ruolo di Ceo Global di Helbiz Media, si cala nella concreta volontà di proseguire lungo il percorso di crescita della compagnia in Italia, ma soprattutto di ampliarne gli orizzonti all’estero. Una tendenza certificata da un 2021 segnato dall’acquisizione di MiMoto, la nascita di Helbiz Kitchen e, successivamente di Helbiz Media. Senza tralasciare, naturalmente la quotazione in borsa. Con l’arrivo di Mammì al vertice di Emea, sarà Palella, a ricoprire il ruolo di Ceo di Helbiz, a conferma della bontà dell’attività nel lancio e nello sviluppo di Helbiz Media da parte di quest’ultimo.

Chi è Matteo Mammì, Ceo della divisione Emea di Helbiz

«Sono entusiasta di espandere il nostro modello multi-business continuando a reinventare i settori della micro-mobilità, del food delivery e dell’intrattenimento, legandoli sinergicamente come già stiamo facendo in Italia», ha commentato a caldo Mammì. Classe 1976 è il nipote di Oscar, esponente del partito Repubblicano e ministro delle poste e delle comunicazione che nel 1990 ha riformato l’apparato televisivo italiano, aprendo la strada all’ascesa di Fininvest e a un sistema definitivamente concorrenziale della tv nel nostro Paese. Dal canto suo Matteo a 45 anni, ne già maturati 20 di esperienza come Senior Executive nei settori media, sport e telecomunicazioni, occupando incarichi di vertice a Sky Sport, dove è stato direttore senior di programmazione e produzione e prima ancora direttore acquisizioni e vendite, Media pro e Img. Adesso rilancia la sfida: «Un ringraziamento a tutto il team di Helbiz per il dinamismo e la determinazione con i quali stiamo raggiungendo traguardi importanti che ci stanno permettendo di accelerare la crescita internazionale. L’obiettivo è crescere velocemente e trovare nuove opportunità nel territorio Emea».

Traguardi da raggiungere con visione e risolutezza, caratteristiche che gli ha riconosciuto il Ceo della compagnia Salvatore Palella: «Ci consentiranno di consolidare le nostre attività in Italia e di ampliare il nostro business a livello internazionale. Accrescere le sue responsabilità alla luce del lavoro svolto fin qui è stato naturale». Manager di grande competenza e dal fascino tenebroso, Mammì in passato è salito alla ribalta delle cronache rosa per la relazione con Diletta Leotta, durata tre anni tra il 2016 e il 2019. L’anno successivo diversi rumors lo hanno affiancato a Elisabetta Gregoraci. Sarebbe stato per lui, riferì il settimanale Chi all’epoca, che l’ex moglie di Flavio Briatore, inquilina della casa del Grande Fratello nella scorsa edizione avrebbe rifiutato la corte di Pierpaolo Petrelli. In mezzo ci sarebbe stata anche una storia, pur breve, con l’attrice ucraina Anna Safroncik. Adesso una nuova avventura, non sentimentale, con il compito di confermare quanto di buono già fatto in Hebiz e non solo.

I numeri di Helbiz, dalla mobilità sostenibile al food delivery

Lanciata nel 2015 e con sede a New York City, Helbix gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici, tramite una singola piattaforma pensata per essere vicina alle necessità degli utenti. Al momento sono 40 le città del mondo in cui è presente, per un totale di 2,7 milioni di persone registrate. Mobilità sostenibile e non solo, perché Helbiz nella sua offerta include servizi live streaming e consegna di cibo, tutti accessibili con un paio di clic sullo smartphone.