Heidi Klum e Flavio Briatore: la storia d’amore e la reunion

Flavio Briatore ha sconvolto il web pubblicando sui suoi profili social una foto in compagnia di sue tre ex. Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum. Un incontro ravvicinato che ha suscitato non pochi commenti alcuni divertenti, altri maliziosi e anche la provocazione di Selvaggia Lucarelli. Ma qual è la storia d’amore che ha legato Heidi Klum e Flavio Briatore? I due hanno avuto una figlia che l’imprenditore non ha mai riconosciuto. Ecco perché.

Heidi Klum e Flavio Briatore

L’occasione della simpatica rimpatriata è stato il Gran Premio di Formula Uno di Monte Carlo, città dove Briatore e Gregoraci vivono. Che tra Gregoraci e Klum scorresse buon sangue era noto, le due famiglie hanno trascorso anche delle vacanze insieme.

Con Noemi Campbell l’imprenditore ha avuto una relazione dal 1998 al 2003. Successivamente Flavio Briatore si è legato ad Heidi Klum. La bellissima modella di fama internazionale e l’imprenditore hanno avuto una relazione da sogno. La coppia ha vissuto un amore passionale e travolgente che ha portato alla nascita, nel 2004, della bellissima Hélène Boshoven detta Leni, la primogenita di Flavio e Heidi. La loro relazione è durata due anni, poi si sono detti addio ed hanno avuto entrambi altre relazioni dopo essersi lasciati.

La figlia Leni mai riconosciuta: perché?

Ma perché l’imprenditore non ha mai riconosciuto Leni? Proprio il noto imprenditore, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, parlando della figlia nata dalla loro storia d’amore aveva dichiarato. “Heidi viveva a Los Angeles, io a Londra, la distanza era diventata incolmabile. Potevamo sentirci al telefono due ore al giorno, ma non bastava e un neonato deve stare con la madre. Poi, Heidi si è messa con Seal e lui l’ha cresciuta”.

Aveva quindi aggiunto: “Noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia. Però la frequento e io, Seal e Heidi abbiamo un rapporto eccezionale. È difficile sentire la mancanza di un figlio che non hai mai vissuto. E so che non è una figlia abbandonata. Leni è la famiglia di Seal, Nathan la mia”.