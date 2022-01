Heidi stasera su Rai1: trama, cast e curiosità sul film

Appuntamento su Rai1 con i monti della Svizzera. Stasera 5 gennaio alle 21,20 andrà infatti in onda Heidi, adattamento del 2015 della celebre storia di Johanna Spyri. Volto della protagonista è quello di Anuk Steffen, mentre alla regia c’è Alain Gsponer, al suo secondo lavoro su Heidi dopo il cortometraggio del 1998. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Heidi, trama e cast del film stasera 5 gennaio 2022 su Rai1

La trama si svolge, come da tradizione, sulle vette del cantone elvetico Grigioni e segue le vicende della piccola Heidi, una bambina che vive sui monti con il nonno (Bruno Ganz), noto come “Il vecchio dell’Alpe”. Qui passa divertendosi con l’amico Peter (Quirin Agrippi), ragazzino che ogni giorno si reca fra le montagne per aiutare il nonno di Heidi portando al pascolo le caprette. La sua vita procede nel migliore dei modi fino a quando, un giorno, la zia Dete (Marienne Denincourt) decide di portare Heidi a Francoforte, a casa della famiglia Sesemann.

Giunta in città, Heidi conosce la giovane Clara (Isabelle Ottmann), una ragazza costretta sulla sedia a rotelle, e la rigida governante dell’abitazione, la signora Rottenmeier (Katharina Schüttler). Sebbene vada subito d’accordo con la ragazza, Heidi ha ben presto nostalgia di casa e delle montagne. Complici i problemi di salute del nonno, torna sui monti, ma trova un modo per stare comunque vicino alla sua nuova amica.

Heidi, tutte le versioni della storia dai film ai cartoni animati

La versione di Alain Gsponer del 2015 è solo l’ultima di tante che hanno inondato la tv negli ultimi decenni. Heidi, la cui prima apparizione risale al libro omonimo del 1880 di Johanna Spyri, ha fatto numerose apparizioni e ha coinvolto attori di grande fama, sia nel ruolo della protagonista che in quello del nonno. La prima Heidi ha avuto il volto di Madge Evans nel cortometraggio del 1920 di Frederick A. Thomson, mentre diciassette anni dopo è stata Shirley Temple a interpretarla in Zoccoletti olandesi del 1937. Qui il nonno aveva le sembianze di Jean Hersholt, ma è impossibile dimenticare anche le versioni di Max von Sydow del 2005 o quella italiana di Paolo Villaggio nel film elvetico del 2001.

Curiosamente, il primo film svizzero su Heidi arrivò solo nel 1952, ma vantò la regia italiana di Luigi Comencini. Negli anni sono uscite versioni americane, inglesi, tedesche e brasiliane, ma la più famosa è quella animata del Giappone. Nel 1970 infatti usciva per la prima volta Heidi, serie di animazione con la sigla di Elisabetta Viviani. Nel film in onda questa sera, Heidi ha il volto di Anuk Steffen, elvetica classe 2004 originaria di Coira. Proprio il suo paese natale, che le ha consentito di padroneggiare l’accento perfetto per interpretare Heidi, l’ha aiutata a superare una selezione di oltre 500 persone. Coira, fra gli agglomerati urbani più antichi di tutta la Svizzera, si trova infatti proprio nel canton Grigioni, patria del personaggio. Curiosamente, alla fine del film la bambina ha annunciato il suo addio alla recitazione.