Heather Parisi rompe il silenzio dopo l’intervista a Belve: lo sfogo sui social

Dopo l’intervista rilasciata al programma Belve, Heather Parisi rompe il silenzio con un post su Instagram. La showgirl ha voluto dire la sua dopo il vortice di polemiche che l’ha colpita, non ultima la domanda della Fagnani riguardo alla figlia e al suo fidanzato, il cantante Ultimo.

L’ultimo post su Instagram di Heather Parisi

Nel suo ultimo post, l’americana ha innanzitutto ha voluto chiarire con i fan di Ultimo spiegando il motivo della sua espressione («Ultimo chi?»), legata solo al desiderio di voler proteggere la privacy della figlia Jacqueline Luna Di Giacomo e non certo di screditare il cantante.

Ha quindi evidenziato che la cosa fondamentale per lei è la privacy: «Per tutta la mia vita non ho mai risposto a una domanda di gossip sulla mia privacy. Mai. Perchè dovrei farlo su quella di mia figlia? La mia risposta evasiva non era niente altro che questo. E chiunque non sia in malafede o non abbia altri intenti se non quelli di trovare qualsiasi pretesto per ferirmi, lo sa benissimo. E aggiungo. Io credo con tutta me stessa che gli affari che riguardano la famiglia e gli affetti famigliari debbano rimanere all’interno della famiglia. Credo che la curiosità morbosa della gente e dei giornali su questi argomenti, sia puro sciacallaggio».

Parole poco carine anche per la figlia Jacqueline. La Parisi l’ha accusata di aver fatto delle dichiarazione tramite Instagram per ricevere qualche like e far parlare di sé.

Le parole della figlia

La soubrette americana, dopo l’intervista a Belve era stata presa di mira proprio dalle fan del cantante romano per aver fatto finta di non conoscerlo. A intervenire dopo il botta e risposta con la Fagnani era stata ieri la figlia della Parisi, Jacqueline Luna: «Non vedo mia madre da dieci anni».

La ragazza ha così voluto pubblicamente smentire la mamma, che nell’intervista aveva raccontato di appartenere ad una serena famiglia allargata.