Heather Parisi: età, figli, marito e Lorella Cuccarini

Nata a Los Angeles nel 1960, Heather Parisi è ballerina, cantante e attrice. La sua attività inizia fin da piccola, tanto che a soli 15 anni si trasferisce a New York per studiare con la compagnia American Ballet. Durante una vacanza in Italia, la giovane viene notata dal coreografo Franco Miseria che la presenterà al conduttore Pippo Baudo il quale la vorrà al suo fianco nel varietà Fantastico. Di qui un’ascesa di apparizioni televisive e successi.

Heather Parisi: carriera e vita privata

La Parisi approda in tv nel 1979 nel programma Apriti sabato, anche se la vera svolta arriva con Luna Park e Fantastico, dove Heather mostra un grande talento come ballerina ma anche come cantante. La sigla di Fantastico 2, Cicale, diventerà famosissima occupando il primo posto nella classifica dei singoli più venduti. In Italia la Parisi debutta sul grande schermo nel 1986 con il film Grandi magazzini.

Italiana d’adozione, ha avuto una brillante carriera televisiva nel nostro paese trovando anche il primo grande amore della sua vita, Giorgio Manenti. I due si sono sposati nel 1994 ed hanno avuto una bambina, Rebecca, ma la loro storia naufragò nel 1999. Qualche anno dopo, la showgirl incontra Giovanni di Giacomo con il quale ha la seconda figlia Jaqueline. Anche questa relazione finirà e, nel 2011, la Parisi lascerà l’Italia per trasferirsi ad Hong Kong, dove oggi vive insieme al marito Umberto Maria Azolin e ai loro gemelli, Elizabeth e Dylan.

La rivalità con Lorella Cuccarini

La showgirl, molto nota nel panorama televisivo italiano degli anni ’80, ha condiviso e si è contesa il palco con la showgirl e ballerina italiana Lorella Cuccarini. Tra le due non sempre c’è stato un rapporto idilliaco. Tante le voci sulla loro presunta rivalità nata, come tramandano i rumors, quando Pippo Baudo scelse la Cuccarini per Fantastico al suo posto. Una relazione da sempre tesa che nel 2016 subisce un nuovo contraccolpo durante il programma Nemicamatissima, il varietà musicale che ripercorre la carriera delle due showgirl e dove le due protagoniste si esibiscono cantando e ballando le numerose sigle televisive dei programmi a cui presero parte. In quell’occasione, la Parisi parlò più volte di una disparità di trattamento che le due ricevevano.

Negli anni, la situazione non è migliorata. E, se la Cuccarini ha raccontato di essere stata bloccata dalla showgirl su tutti i social, la Parisi, al contrario, smentisce questa tensione. In un’intervista ha dichiarato: «Con Lorella Cuccarini non è successo nulla! Ci sentiamo tutti i giorni. Ci scriviamo in privato su Twitter e Instagram». Un commento al quale la showgirl italiana ha risposto semplicemente utilizzando le emoticons delle scimmiette “non vedo, non sento, non parlo”.