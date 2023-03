Heather Parisi sul pignoramento a Belve: «Gentilezza uccide più della violenza»

Dopo che l‘imprenditore Lucio Presta ha richiesto l’intervento dell’ufficiale giudiziario durante la registrazione della puntata di Belve e Heather Parisi è stata pignorata dei suoi averi, la showgirl si è sfogata con un post su Instagram.

La reazione di Heather Parisi al pignoramento

Dopo la notizia del pignoramento dei suoi beni, la soubrette americana ieri non aveva ancora avuto modo di esprimersi. Il silenzio stampa è stato interrotto dalla Parisi stessa che ha pubblicato un post accompagnato da una foto che la vede di spalle con un gesto di vittoria o pace fatto con le mani. Nel post, si è concentrata sul concetto di gentilezza, dichiarando: «La gentilezza uccide più di qualsiasi efferata violenza». Anche se nell’incipit del post, oltre che di gentilezza, parla anche di dolcezza: «È così difficile dimenticare il dolore che alla fine si finisce per non ricordare che esiste anche la dolcezza». Spiegando poi: «E che la dolcezza è a tal punto grande da curare cicatrici che nemmeno il tempo ha saputo cancellare».

Un post che è più una riflessione e non necessariamente fa riferimento alla lite e ai problemi con il manager Lucio Presta, ma che sembra strizzare l’occhio proprio a questa vicenda. Tanti i commenti dei fan apparsi in breve tempo sotto al post tra cui «Con te anche dopo tutto ciò che ti è starò fatto alla fine della registrazione di Belve» e «Ora che hai chiuso quel cerchio puoi andare avanti. Ama sempre e sorridi. Impariamo tutti dagli errori quando si ha intelligenza per farlo».

La diatriba con Lucio Presta

La situazione Presta – Parisi risale al 2017, anno in cui la soubrette si trasferì con tutta la famiglia a Hong Kong. Dopo aver criticato e sparlato del manager e della sua famiglia, la Parisi era stata denunciata per diffamazione dallo stesso Presta. Tornando in Italia per essere intervista da Francesca Fagnani, ha permesso a quest’ultimo di avvertire l’ufficiale giudiziario e farle pagare il risarcimento che la Parisi gli doveva proprio per la condanna per diffamazione.