Dove vedere Hearts-Fiorentina di Conference League? Orario, arbitro e formazioni

Sfida decisiva per la Fiorentina, che stasera 6 ottobre contro gli Hearts si giocherà molto del suo futuro in Conference League. La viola giunge a Edimburgo come fanalino di coda del Gruppo A assieme all’RFS Riga con appena un punto in due partite. Poco più avanti proprio i britannici con tre punti, mentre in testa a punteggio pieno ci sono i turchi dell’Istanbul Basaksehir. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Football e in chiaro su Tv8, oltre che in streaming su Dazn e l’app Sky Go. Arbitro di Hearts-Fiorentina sarà il belga Erik Lambrechts, con assistenti i connazionali Jo de Weirdt e Kevin Monteny. Quarto uomo invece Wim Smet, mentre ricordiamo che in questa fase non c’è il Var.

«Ci serve un risultato pieno, ce lo chiedono la classifica ma soprattutto i nostri tifosi». Così Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha presentato la partita in conferenza stampa. La formazione toscana, dopo un 2021 eccezionale, non ha iniziato bene in Serie A con nove punti in otto giornate frutto di due successi. Al momento occupa l’11esimo posto, con sette lunghezze da recuperare sulla zona Europa. «Dobbiamo interpretare le gare in trasferta allo stesso modo di quelle casalinghe», ha concluso il tecnico. «Solo così potremo vincere». Intanto gli Hearts non si nascondono. Per l’allenatore Robbie Nielson «sarà uno spettacolo» in cui dare il massimo per restare in Conference League.

Hearts-Fiorentina, le probabili formazioni di stasera 6 ottobre 2022 su Tv8

Qui Hearts, Nielsen conferma quasi tutto l’11 titolare

Nonostante il tracollo interno in campionato contro i Rangers Glasgow (0-4 sabato scorso), gli Hearts dovrebbero scendere in campo più o meno con la stessa formazione. Davanti al portiere Gordon ci saranno Neilson e Kinglsey, mentre sugli esterni spazio a Smith e Cochrane. Unica novità di formazione sarà sulla linea di centrocampo con Snodgrasws al posto di Humprhys. Accanto a lui Kiomourtzoglou, Forrest e Devlin. Sulla trequarti contro la Fiorentina dovrebbe esserci McKay alle spalle dell’unica punta Shankland.

Qui Fiorentina, torna Jovic al centro dell’attacco

Una sola assenza in casa Fiorentina. Barak infatti non ce l’ha fatta a recuperare e non è nella lista dei convocati. Per il resto Italiano dovrebbe confermare la formazione che ha affrontato le recenti partite di Serie A. Fra i pali ci sarà Terraciano, protetto da Milenkovic e Igor. A destra dovrebbe essere dirottato Martinez Quarta, mentre a sinistra ancora confermato Biraghi. In mediana Amrabat con ai suoi fianchi Duncan e Bonaventura. In attacco rientra dal 1’ minuto Jovic al posto di Cabral, mentre sugli esterni fiducia a Kouamé e Nico Gonzalez.

HEARTS (4-4-1-1): Gordon; M. Smith, L. Neilson, Kingsley, Cochrane; Snodgrasws, Kiomourtzoglou, Devlin, Forrest; McKay; Shankland. Allenatore: Neilson.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Martinez Quarta, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Kouamé, Jovic, Gonzalez. Allenatore: Italiano.