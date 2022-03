Heardle, cos’è e come funziona la versione di Wordle per la musica

Addio Name That Tune e Sarabanda, i giochi musicali hanno un nuovo padrone. Gli store Android e iOS ospitano infatti Heardle, versione del ben più celebre Wordle ma incentrato esclusivamente sulla musica. Invece di una parola, in sei tentativi occorre indovinare il titolo di una canzone attraverso frammenti di melodia progressivamente più lunghi. È solo l’ultimo dei tanti giochi che, focalizzati su un tema particolare, provano a ricalcare il successo di Wordle, passatempo virale e di proprietà del New York Times.

Heardle, come funziona la versione musicale di Wordle

Seguendo il format vincente di Wordle, Heardle propone ogni giorno un brano musicale differente. Ogni utente ha a disposizione sei tentativi. Durante ognuno di essi viene proposto lo spezzone di un brano via via più lungo. I primi due infatti presentano un solo secondo musicale, mentre l’ultimo arriva addirittura a quindici, rendendo più semplice la soluzione. Presente anche in questo caso un sistema a colori che prevede il rosso in caso di errore e il verde per le risposte esatte, ma cambiano le possibilità a disposizione dell’utente. A differenza di Wordle, Heardle consente di skippare in avanti gli spezzoni, ottenendo così secondi aggiuntivi di musica per facilitare il riconoscimento del brano.

Stando alla schermata delle informazioni sul sito ufficiale Heardle.app, il quiz prende i brani dalla piattaforma musicale Soundcloud, il cui database contiene oltre 265 milioni di canzoni. Heardle si concentra «sulle più ascoltate in streaming negli ultimi dieci anni». Ecco che allora è possibile imbattersi in brani di artisti recenti come Ariana Grande o Kanye West oppure in singoli del passato tra cui Dreams dei Fleetowood Mac o Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Nonostante prediliga la musica pop, Heardle contiene tutti i generi, dal rock progressivo all’hip hop.

Wordle, un mondo di cloni sta invadendo la rete e gli store

Intanto l’universo di Wordle continua a espandersi con nuove varianti che nascono ogni giorno. Oltre all’originale di Josh Wardle, creato per allietare le giornate durante il lockdown, ne esistono decine dai temi più disparati. C’è la versione Bikle per gli amanti del ciclismo o persino Lordle, variante per i fan di Tolkien e de Il signore degli anelli. Di più recente genesi sono invece Dordle, Quordle e Octordle, varianti che presentano all’utente rispettivamente due, quattro e otto enigmi letterali. Non mancano nemmeno le opzioni più dettagliate, da Swordle basato su Star Wars a Taylordle, personale quiz incentrato su carriera e vita privata della popstar Taylor Swift.

