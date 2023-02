Hayden Panettiere, morto il fratello Jansen: aveva solo 28 anni

Una grave perdita per l’attrice Hayden Panettiere. Lo scorso weekend è stato trovato morto il fratello Jansen, di appena 28 anni. Ancora ignote le cause del decesso. A riportare la notizia il sito TMZ che l’avrebbe appreso da fonti vicine alla famiglia.

Jansen Panettiere trovato morto

Secondo quanto riportato, il giovane sarebbe stato ritrovato senza vita nel suo appartamento di New York. Il decesso risalirebbe alla notte tra il 19 e il 20 febbraio ma la notizia non è stata ancora ufficializzata dalla sua famiglia. Jansen Panettiere, come la sorella, ha cominciato a recitare da bambino, è stato a lungo il volto di Nickelodeon, il canale televisivo per ragazzi e da tempo soffriva di ansia e depressione che negli ultimi tempi erano peggiorate per via della sua carriera che, secondo indiscrezioni, non stava attraversando un periodo facile.

Qualche giorno fa aveva pubblicato una foto sul suo profilo social che lo ritraeva vicino ad un grandissimo graffito realizzato da lui. Il giovane attore, infatti, aveva una grande passione per l’arte e per i graffiti.

L’ultima foto con la sorella

Jansen Panettiere aveva debuttato nel 2002 con un ruolo nello show Disney Even Stevens. Nel 2004 aveva recitato insieme alla sorella nel film Tiger Cruise – Missione crociera e al cinema aveva interpretato un ruolo in L’ultimo giorno d’estate, per il quale nel 2008 ottenne anche la nomination per un Young Artist Award.

Jansen era molto legato a sua sorella e spesso comparivano insieme sui social. Tre settimane fa, l’attore aveva pubblicato su Instagram una foto scattata proprio con Hayden. Nell’immagine, la sorella gli tagliava i capelli. «Non è il primo taglio di capelli che cerca di farmi», aveva scritto Jansen nella didascalia della foto che lo mostrava sorridente. Uno scatto che non lasciava trapelare il suo stato d’animo.