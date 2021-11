Hawkeye, trama e trailer della serie Marvel al debutto su Disney+

Hawkeye, alias Occhio di Falco, sbarca su Disney+. Da oggi, 24 novembre, la piattaforma proporrà ai suoi abbonati lo streaming della miniserie tv dedicata a Clint Barton. Interpretato da Jeremy Renner, il personaggio di Occhio di Falco ha creato molto attesa tra i fan di fumetti e supereroi, che da oggi potranno seguirne quindi le gesta. L’annuncio è arrivato anche su Twitter direttamente dalla pagina ufficiale della miniserie.

Kick off the holiday season with Marvel Studios’ #Hawkeye! The first two episodes are now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/N4CXE1YrmV — Hawkeye (@hawkeyeofficial) November 24, 2021

Hawkeye: la trama

Nell’universo Marvel, la miniserie Hawkeye narra gli eventi che seguono quanto visto nel film Avangers: Endgame. L’ex vendicatore che dà il nome alla serie, vuole tornare a casa in tempo per festeggiare il Natale ma riemergono alcuni nemici dal passato. Hawkeye, allora, dovrà affrontarli per poter tornare alla vita di tutti i giorni ma non sarà solo. Con lui ci sarà una ragazza, Kate Bishop. Abile arciera e grande fan del supereroe, la ventiduenne, come sanno i lettori di fumetti, diventerà proprio l’erede di Occhio di Falco, ma in linea temporale molto più avanti rispetto alle vicende della miniserie.

Hawkeye è il quinto telefilm Marvel

Nell’universo Marvel, Hawkeye segue, tra i telefilm, altre quattro produzioni. Si tratta di WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki e What If?. A creare ulteriore attesa sulla serie è l’ideatore. Jonathan Igla vanta due titoli che hanno appassionato utenti di tutto il mondo: Mad Men e Bridgerton. Nel cast oltre a Jeremy Renner c’è Hailee Steinfeld, nei panni di Kate Bishop. Tra gli altri, vedremo Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon e Florenze Pugh, quest’ultima nei panni di Yelena Belova, personaggio fondamentale del film Black Widow. La serie, la quinta targata Marvel, è composta da soli 6 episodi e su Disney+ sono stati diffusi i primi 2.