Hawaii, 36 feriti durante un volo verso Honolulu a causa delle turbolenze

Dalle Hawaii sta facendo il giro del mondo l’incredibile storia di un volo, quello che da Phoenix è atterrato a Honolulu. L’Aribus A330, infatti, si stava avvicinando alle isole quando è stato investito da forti turbolenze, che hanno addirittura ferito ben 36 passeggeri. Un bilancio non da poco, se si pensa che tra queste ce ne sono almeno una ventina ricoverate in gravi condizioni, tra ferite alla testa, lacerazioni e contusione. Secondo quanto riporta l’Honolulu Star-Advertiser, tra i feriti ci sarebbe anche un bambino di appena 14 mesi. Nonostante i momenti di panico, l’aereo e poi atterrato con a bordo 278 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio.

Sulla vicenda è intervenuta anche la Hawaiian Airlines, la compagnia aerea interessata. Nella nota su Twitter si spiega che «diversi passeggeri e membri dell’equipaggio hanno ricevuto assistenza medica in aeroporto per ferite lievi, mentre altri sono stati rapidamente trasportati negli ospedali locali per ulteriori cure». Poi un altro tweet in cui l’azienda dichiara: «Stiamo supportando tutti i passeggeri e i dipendenti interessati e stiamo continuando a monitorare la situazione».

(1/2) HA35 from PHX to HNL encountered severe turbulence & landed safely in HNL at 10:50 a.m. today. Medical care was provided to several guests & crewmembers at the airport for minor injuries while some were swiftly transported to local hospitals for further care.

— Hawaiian Airlines (@HawaiianAir) December 19, 2022