Hawaii, erutta il Mauna Loa, il vulcano attivo più grande al mondo

Il servizio geologico del governo americano, l’USGS, ha rivelato che nella notte tra domenica e lunedì è tornato ad eruttare il Mauna Loa. Si tratta del vulcano attivo più grande del mondo e si trova nell’arcipelago delle Hawaii. Sembra che attualmente gli insediamenti dell’isola siano fuori pericolo, ma il vulcano ha un’attività molto dinamica e potrebbero esserci evoluzioni da un momento all’altro. «Al momento le colate di lava sono limitate all’area sommitale del vulcano e non minacciano gli insediamenti a valle», ha fatto sapere l’USGS, che ha tranquillizzato i cittadini.

Thanks @NOAASatellites for sharing this thermal and SO2 imagery! https://t.co/UUFVFuBsOf — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 28, 2022

Il Mauna Loa non eruttava dal 1984

Essendo il vulcano attivo più grande del mondo e occupando oltre la metà dell’intera superficie di Big Island, Mauna Loa spaventa gli abitanti delle Hawaii. Anche perché l’ultima eruzione risale alla primavera del 1984 e all’epoca il vulcano, che tocca i 4.169 metri di altitudine sopra il livello dell’Oceano Pacifico, fu tutt’altro che clemente. La lava fuoriuscita durante l’eruzione è arrivata fino a distante superiori agli 8 chilometri. Non poco, considerando che l’arcipelago della Hawaii dista 4mila chilometri dalla terraferma, cioè dalla costa degli Stati Uniti.

Mauna Loa, tra il 1926 e il 1950 distrutti tutti i villaggi

Ripercorrendo la storia di Big Island e dell’arcipelago della Hawaii si scopre che il Mauna Loa ha eruttato per l’ultima volta nel 1984. Nessun villaggio, però, è stato distrutto dalla lava tra il 24 marzo e il 15 aprile di quell’anno. Molto peggio è andata nel 1926 e nel 1950, quando con due eruzioni il vulcano attivo più grande del mondo ha distrutto tutto ciò che lo circondava. Fa parte del programma Decade Volcanoes, una ricerca sui vulcani più pericolosi del mondo ed è costantemente monitorato dagli scienziati per un duplice motivo. Da una parte si tenta di prevederne le mosse, e in effetti già lo scorso ottobre era stata evidenziata un’attività anomala al suo interno che avrebbe potuto portare a un’eruzione. Dall’altra si studia come sarà possibile intervenire in caso di un’eruzione di maggiore portata. La prima volta ha eruttato 700mila anni fa.