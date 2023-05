Hasbulla Magomedov, star di TikTok e dei meme, arrestato in Daghestan: cosa ha fatto

La scorsa settimana la star di TikTok Hasbulla Magomedov, affetto da nanismo ipofisario, è stato arrestato in Daghestan (Federazione Russa) per violazioni del codice della strada: insieme a degli amici ha bloccato il traffico durante i festeggiamenti per un addio al celibato.

«Non stavo guidando io»

Rilasciato, ma agli arresti domiciliari, si è poi scusato: «Volevo creare un po’ di hype, la cattiva pubblicità è comunque pubblicità. Non succederà di nuovo. Io e la mia gente chiediamo scusa. Abbiamo esagerato e ne abbiamo pagato le conseguenze. Non stavo guidando io, ero lì solo per dare manforte ai miei fratelli», ha scritto Hasbulla sui social dopo che il video del suo arresto ha fatto il giro del web.

Gm☕️☀️ Bailed out on house arrest💪🏽 pic.twitter.com/TbClO2YmYu — Hasbulla (@Hasbulla_NFT) May 9, 2023

Il video del blocco del traffico

A diffondere la notizia per primo su Twitter era stato l’account Red Corner MMA: «La polizia del Daghestan in Russia ha arrestato Hasbulla ed alcuni suoi amici per violazione delle leggi del traffico. Secondo l’Ufficio degli Affari Interni del Daghestan, Hasbulla ed altri individui avrebbero preso il controllo della strada, interferendo con il traffico locale».

Footage of Hasbulla and his entourage celebrating on the roads of Dagestan – an incident that led to their arrest 🎥 MVD Dagestan pic.twitter.com/yEhq69Q6VF — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) May 8, 2023

Chi è Hasbulla Magomedov

Originario appunto del Daghestan, repubblica della Federazione Russa con poco più di 3 milioni di abitanti che occupa le montagne del Caucaso settentrionale, Hasbulla pur avendo le sembianze di un bambino è un classe 2002: affetto da nanismo ipofisario, causato da un deficit dell’ormone della crescita, riconducibile appunto a una disfunzione dell’ipofisi, è diventato famoso un paio di anni fa, quando ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una sua foto all’interno dell’abitacolo di un’automobile. L’immagine è rapidamente diventato virale, rendendolo una sta del web e in particolare di TikTok. Hasbulla è conosciuto anche come Mini Khabib: in alcuni video, infatti, imita lo stile di combattimento di Khabib Nurmagomedov, conosciutissimo lottatore russo di arti marziali miste.