Los Angeles, al via un nuovo processo contro Harvey Weinstein

Già condannato a 23 anni di carcere a New York per una serie di reati a sfondo sessuale, l’ex produttore cinematografico Harvey Weinsten è di nuovo sotto processo, questa volta a Los Angeles. Il 70enne mogul di Hollywood deve affrontare altri 11 capi d’accusa in un processo che dovrebbe durare due mesi. Weinstein, che si è dichiarato non colpevole, potrebbe essere condannato ad altri 140 anni dietro le sbarre. Oggi si è aperta la selezione della giuria che, nel corso delle prossime settimane, sarà chiamata a esprimersi sul suo.

Weinsten, nel 2020 la condanna a 23 anni di carcere

L’11 marzo 2020, dopo una battaglia legale durata due anni e mezzo, la Corte Suprema dello stato di New York ha condannato definitivamente Weinstein per stupro e violenza sessuale a 23 anni di carcere, da scontare nell’istituto penitenziario di Rikers Island, isola dell’East River che bagna la Grande Mela. Successivamente è stato trasferito nel Walden Correctional Center di Alden vicino a Buffalo, sempre nello Stato di New York.

Le accuse al produttore e la nascita del movimento #MeToo

Le accuse di abusi e molestie sessuali contro Weinstein sono esplose nell’ottobre 2017 e hanno portato alla nascita del movimento #MeToo. Nel 2020 la condanna. In totale, quasi 90 donne, tra cui Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Rose McGowan e Salma Hayek, hanno accusato Weinstein di molestie o aggressioni (anche se non tutte hanno poi testimoniato). A giugno di quest’anno il fondatore della Miramax ha perso la richiesta di annullamento della condanna per crimini sessuali. L’ex produttore è accusato separatamente da procuratori britannici per l’aggressione sessuale nei confronti di una donna, avvenuta a Londra nel 1996. A seguito delle accuse, poi rivelatesi fondate, Weinstein è stato espulso dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e ha divorziato dalla moglie Georgina Chapman, stilista e attrice sposata nel 2007.

