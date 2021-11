Vent’anni di magie

Harry Potter e la Pietra filosofale, primo capitolo della celebre saga fantasy di J. K. Rowling, usciva nelle sale italiane vent’anni fa e, in occasione dell’anniversario, è pronto a tornare al cinema. Grandi e piccini potranno fare capolino ai botteghini cinematografici dal 9 al 12 dicembre per vivere nuovamente la magia che ha fatto emozionare il pubblico di tutto il mondo. Il film sarà trasmesso su Sky Cinema Family il 16 dicembre in prime time.

Non finisce qui, perché le celebrazioni per i primi vent’anni del maghetto col volto di Daniel Radcliffe comprenderanno anche giochi da tavolo, installazioni 3D e versioni speciali in Blu-ray della saga. Da domani, 4 novembre sarà infatti disponibile su Amazon Harry Potter Hogwarts Express, un’edizione da collezione che riproduce il celebre treno del mondo magico e custodisce, nella sua carrozza, 25 dischi con gli 8 film in 4K Ultra HD e contenuti speciali. Ad arricchire l’edizione anche la replica fedele del biglietto dell’Hogwarts Express usato da Harry, Ron ed Hermione per i loro viaggi, un booklet di 32 pagine con immagini, note di produzione e tanto altro. Il prodotto è già disponibile in pre-ordine al prezzo di 293,81 euro.

In arrivo anche giochi da tavolo e prodotti dedicati dei mattoncini Lego che riprodurranno il castello, la Torre di Astronomia, la casa di Harry a Privet Drive e altre location famose della saga. È già disponibile su Amazon anche il Pictionary Air Harry Potter di Mattel, gioco con cui disegnare nell’aria gli incantesimi con una penna speciale che riproduce la bacchetta magica e vedere il risultato su uno schermo apposito. Il prezzo è di 29,96 euro.

Tante le iniziative anche nel mondo della moda. Da ottobre è disponibile la nuova collezione di capi e accessori a tema di United Colors of Benetton, acquistabile in negozio e sul sito ufficiale. Felpe, sciarpe, tute. Ce n’è per tutti i gusti. In più, comprando un prodotto a tema nei vari store, fino a domani 4 novembre, è possibile ricevere in regalo l’album e le figurine di Harry Potter – Manuale di figurine per maghi e streghe di Panini.

Videogame, Hogwarts Legacy e la chiusura di Wizards Unite

Non solo cinema e giochi da tavolo, ma anche videogame. Per il prossimo anno è atteso Hogwarts Legacy, nuovo titolo Ps5 dedicato al Wizarding World di J. K. Rowling. Ambientato nel 1800, racconterà eventi antecedenti alla saga letteraria e metterà il giocatore nei panni di uno studente della scuola di magia intento ad affrontare grandi pericoli. Si potrà scegliere la propria casa, frequentare le lezioni ed esplorare le mappe open world che comprendono la Foresta Proibita e la cittadina di Hogsmeade.

Brutte notizie invece per i fan di Harry Potter Wizards Unite. Il gioco mobile per smartphone iOS e Android, sviluppato dai creatori di Pokemon GO!, chiuderà i battenti il prossimo 31 gennaio. Da ieri infatti, su ogni device, è apparsa una notifica che annuncia a tutti gli utenti un evento finale per chiudere in bellezza gli anni passati assieme. Nuove opzioni comunque saranno sviluppate nelle prossime settimane, in modo da accompagnare tutti nel migliore dei modi al gran finale.

Harry Potter, la trama del film e i dati di incasso

Con oltre 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo, la saga di Harry Potter è stata tradotta in oltre 80 lingue, tra cui latino e greco antico, ed è ad oggi una delle serie più vendute nella storia dell’editoria. Il primo film, Harry Potter e la Pietra filosofale, guadagnò alla sua uscita nel 2001 oltre 974 milioni di dollari – 25 dei quali solo in Italia – tanto da diventare all’epoca il secondo maggior incasso della storia.

Il film racconta la storia dell’undicenne Harry Potter (Daniel Radcliffe), figlio di maghi ma vissuto con gli zii che gli hanno nascosto la sua vera natura. L’incontro con il gigante Hagrid (Robbie Coltrane) gli rivela il suo passato, tra cui l’uccisione dei suoi genitori per opera dell’oscuro Lord Voldemort. Per imparare fatture e incantesimi, il giovane Potter giunge così alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts diretta dal professor Albus Silente (Richard Harris). Qui, con i suoi amici Ron Weasley (Rupert Grint) ed Hermione Granger (Emma Watson), scoprirà di essere molto più importante e prezioso di quanto avesse mai potuto immaginare.