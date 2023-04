Harry Potter torna: sarà una serie tv HBO in 7 stagioni

Il successo planetario dei libri di J.K. Rowling hanno portato il mago più famoso di tutti i tempi, Harry Potter, al cinema. Gli 8 film prodotti da Warner Bros hanno registrato incassi stupefacenti dal 2001 in poi, anno di pubblicazione de La pietra filosofale. E ora il gruppo Warner Bros Discovery si prepara a sfruttare nuovamente il mondo magico di Hogwarts. Bloomberg, infatti, ha pubblicato la notizia secondo cui l’azienda produttrice avrebbe quasi chiuso l’accordo con la scrittrice britannica per portare Harry Potter nuovamente di fronte alla telecamere, stavolta sulla piattaforma streaming HBO Max: sarà una serie tv da 7 stagioni, una per libro.

Warner Bros pronta al via: 7 stagioni della serie su Harry Potter

L’idea di una serie tv basata sui romanzi di Harry Potter non è nuova. Warner Bros Discovery ci pensa almeno da inizio 2021, quando per la prima volta è stata resa nota l’intenzione di parlare nuovamente con la scrittrice, per confezionare un prodotto sempre più vicino all’originale. Si seguirebbe, quindi, lo schema dei libri, con 7 stagioni. Una per ogni libro: La pietra filosofale, La camera dei segreti, Il prigioniero di Azkaban, Il calice di fuoco, L’ordine della fenice, Il principe mezzosangue, I doni della morte.

Nessuna news sul nono film

E mentre i fan si scatenano sui social e commentano la notizia della futura serie tv, nessuno è in grado di confermare l’idea del nono film. Nei mesi scorsi, infatti, circolava la voce di un lungometraggio tratto da Harry Potter e la maledizione dell’erede. Quest’ultimo è lo spettacolo teatrale che J.K. Rowling ha scritto con Jack Thorne e John Tiffany, ambientato molto dopo la conclusione della saga, quando Harry, Ron ed Hermione sono già adulti. E dagli Stati Uniti c’è chi sostiene che anche la prosecuzione della saga Animali Fantastici sarebbe in forse. Finora sono stati pubblicati tre film dei cinque originariamente in programma, ma il botteghino dell’ultimo, I segreti di Silente, è stato impietoso.