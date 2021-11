Harry Potter, in arrivo una reunion con il cast originale

Nel novembre del 2001 debuttava nelle sale il primo tassello di quella che di lì a breve sarebbe diventata una delle saghe più amate: Harry Potter e la pietra filosofale, che tornerà al cinema dal 9 al 12 dicembre per festeggiare il ventesimo anniversario dall’uscita. Ma le celebrazioni non finiscono certo qui, anzi: Hbo Max ha appena annunciato per gennaio Return to Hogwarts, una reunion in cui il cast originale del film si ritroverà per la prima volta tutto insieme.

Reunion di Harry Potter, chi ci sarà

Come lascia intendere il trailer, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e gli altri attori della saga di Harry Potter, tratta dai romanzi di J.K. Rowling, torneranno nei luoghi magici che hanno ospitato scene ormai nell’immaginario degli spettatori di tutto il mondo. Non ci saranno solo gli interpreti di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley, ma anche Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge). E poi Robbie Coltrane, Jason Isaacs, Tom Felton, James e Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Ian Hart. Mancherà Maggie Smith, alias la professoressa Minerva McGranitt: attrice attiva soprattutto a teatro, due anni fa ha dichiarato: «Sono profondamente grata per il lavoro svolto in Harry Potter, ma non lo definirei soddisfacente». Farà ritorno a Hogwarts anche Chris Columbus, regista dei primi due capitoli, che di recente aveva già espresso la volontà di riunire i protagonisti principali della saga, arrivava nelle sale il 16 novembre 2001, con Harry Potter e la pietra filosofale.

Reunion di Harry Potter, a gennaio su Hbo Max

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, questo il titolo completo dello speciale, «incantevole “making of” raccontato attraverso inedite e approfondite interviste e conversazioni tra il cast». Debutterà negli Stati Uniti su Hbo Max il 1° gennaio 2022, per poi essere trasmesso a marzo sui canali americani Tbs e Cartoon Network. Non è ancora chiaro quando e dove potremo vedere la reunion anche in Italia.