Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film

Prosegue l’appuntamento con la storia del mago più famoso della letteratura per ragazzi. La prima serata di Italia 1 propone il terzo episodio della saga nata dalla penna di J.K Rowling, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, in onda stasera, giovedì 20 gennaio 2022, a partire dalle 21.20. Diretto da Alfonso Cuarón e uscito nelle sale cinematografiche nel 2004, il film racconta le avventure di Harry Potter durante il terzo anno di corso alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. La notizia della fuga del pericoloso Sirius Black dalla prigione di Azkaban spinge Potter a mettersi sulle sue tracce. L’impresa si rivelerà più dura del previsto: il ragazzo, infatti, non potrà contare sull’appoggio dei suoi amici più cari perché tra loro sembra nascondersi un traditore.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: le cose da sapere sul film in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: la trama

Dopo un’altra tremenda estate trascorsa dagli zii, per Harry è arrivato finalmente il momento di ritornare a Hogwarts. Tutto sembra tranquillo fino a quando non viene informato da Arthur Weasley che un pericoloso criminale e seguace di Voldemort, Sirius Black, è riuscito a evadere da Azkaban, prigione di massima sicurezza per maghi malvagi. La vicenda mette tutti in allarme. Soprattutto il preside Albus Silente, che decide di mettere sotto protezione il castello nel tentativo di schermarlo dall’attacco dei Dissennatori, terrificante creature che si nutrono della felicità delle persone. Intanto, col nuovo anno scolastico, Harry, Ron ed Hermione devono dividersi tra mille nuove materie, tra cui cura delle creature magiche con Hagrid, Divinazione con la professoressa Cooman e difesa contro le arti oscure con Remus Lupin che, visto il pericolo imminente a cui sembra esposto, accetta di impartire al giovane predestinato una serie di lezioni private e di insegnargli il potente Incanto Patronus. Incuriosito dalla vicenda di Black, Potter inizia fare scoperte spaventose: viene a sapere che il pregiudicato è il suo padrino e fu proprio lui a tradire i genitori, consegnandoli al nemico. La Mappa del Malandrino e una serie di incontri, tuttavia, gli dimostreranno ben presto che la verità è ben lontana da quel che ha visto o che gli è stato raccontato.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: il cast

Accanto a Daniel Radcliffe nei panni di Harry Potter, nel cast figurano anche Emma Watson (Hermione Granger), Rupert Grint (Ron Weasley), David Thewlis (Remus Lupin), Michael Gambon (Albus Silente), Alan Rickman (Severus Piton), Maggie Smith (Minerva McGranitt), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Tom Felton (Draco Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Matthew Lewis (Neville Paciock), James Phelps (Fred Weasley), Oliver Phelps (George Weasley), Emma Thompson (Sibilla Cooman), Timothy Spall (Peter Minus), Mark Williams (Arthur Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Julie Walters (Molly Weasley), Richard Griffiths (Vernon Dursley), Fiona Shaw (Petunia Dursley) e Harry Melling (Dudley Dursley).

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: cinque curiosità sulla pellicola

1) Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: un saggio per conoscere meglio gli attori

Arrivato alla regia, Alfonso Cuarón ha chiesto ai tre attori principali un breve saggio sui personaggi che interpretavano, da scrivere in prima persona e con la massima libertà. Mentre Emma Watson, in pieno stile Hermione, ha consegnato ben 16 pagine, Daniel Radcliffe si è limitato a un solo foglio. A non portare nulla, invece, è stato Rupert Grint che ha giustificato la sua scelta sostenendo che, mettendosi nei panni di Ron, ha capito che lui non avrebbe mai portato a termine un compito del genere.

2) Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: nessuna traccia di Azkaban

Seppur sia il luogo chiave dell’episodio, la prigione di Azkaban non appare mai nel film. Tuttavia, i disegni di base a cui Cuarón ha fatto riferimento esistono: sono stati realizzati dall’artista Andrew Williamson e dallo scenografo Stuart Craig e la raffigurano come una fortezza di pietra, triangolare, posta sul bordo di una grande cascata.

3) Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: un nuovo Silente

Dopo la scomparsa di Richard Harris, morto nel 2002, a vestire i panni di Albus Silente è stato l’attore Michael Gambon, rimasto fino alla fine della saga.

4) Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: la genesi dei Dissennatori

Creare i Dissennatori è stata un’impresa ardua per il team degli effetti speciali, che ha impiegato ben 6 mesi per completarli. All’inizio, il regista non era d’accordo con l’utilizzo del CGI e aveva proposto di mettere in scena dei semplici pupazzi. Il risultato, tuttavia, non lo ha soddisfatto (le riprese sembravano troppo finte) e, per questo, ha dovuto cedere a un massiccio intervento della computer grafica.

5) Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: un successo tiepido

A fronte di un budget di 130 milioni di dollari, la pellicola ha incassato 796.688.549 dollari ma non è riuscita a raggiungere le cifre stellari dei due episodi precedenti.