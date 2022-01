Harry Potter e il Calice di Fuoco: trama, cast e curiosità del quarto film della saga

Distribuito da Warner Bros il 18 novembre 2005 in UK e USA e uscito nei cinema italiani il 25 novembre dello stesso anno, Harry Potter e il Calice di Fuoco verrà riproposto su Italia Uno nella prima serata di giovedì 27 gennaio 2022: ripercorriamo trama, cast e curiosità del quarto film di una delle saghe fantasy più amate.

Harry Potter e il Calice di Fuoco: la trama

Il film mette in scena il quarto anno che Harry Potter e i suoi compagni trascorrono ad Hogwarts e in particolare sulla disputa del Torneo Tremaghi, nel quale i rappresentanti di ogni scuola di magia devono sfidarsi in alcune gare. A scegliere il nome del prescelto che dovrà rappresentare il proprio collegio sarà proprio il Calice di Fuoco.

Viktor Krum viene selezionato per Durmstrang, Fleur Delacour per Beauxbatons e Cedric Diggory per Hogwarts. Ma, a sorpresa, il Calice seleziona un quarto giocatore per difendere Hogwarts: si tratta di Harry Potter, accolto da tutti con preoccupazione e stupore ma anche disgusto.

Sul torneo però grava l’ombra di Lord Voldemort. Durante l’ultima prova Harry e Cedric vengono infatti trasportati in uno spettrale cimitero dove si trova la tomba di suo padre. Peter Minus, che li attende, su ordine di Voldemort uccide Cedric e intrappola Harry prima di dare avvio al rituale di resurrezione del Lord.

Harry riesce a liberarsi grazie all’aiuto degli spiriti dei suoi genitori e di Cedric e, tornato nella scuola, comunica a tutti che Voldemort è tornato. Viene infine celebrata nella Sala Grande una commemorazione funebre in onore di Cedric, prima vittima della nuova ascesa del Signore Oscuro. Il film termina con il ritorno a casa delle due scuole, Durmstrang e Beauxbatons, osservato da una terrazza da Harry, Ron e Hermione.

Harry Potter e il Calice di Fuoco: il cast

Questi gli attori e i relativi personaggi interpretati presenti nella pellicola:

Daniel Radcliffe – Harry Potter

Rupert Grint – Ron Weasley

Emma Watson – Hermione Granger.

John Cleese – Nick-Quasi-Senza-Testa

Robbie Coltrane – Rubeus Hagrid

Ralph Fiennes – Lord Voldemort

Tom Felton – Draco Malfoy.

Michael Gambon – Albus Silente

Alan Rickman – professor Severus Piton.

Maggie Smith Minerva McGranitt.

Harry Potter e il Calice di Fuoco: curiosità

Sono diverse le curiosità legate a questo film che riguardano differenti attori. Tra queste è da citare il fatto che il regista Mike Newell non sapesse che Alan Rickman indossasse lenti a contatto nere per interpretare Piton e un giorno si è complimentato con l’attore per come riusciva a rendere fosco il suo sguardo. Alan si è dunque tolto una lente e gliel’ha mostrata.

Interessante è anche che per girare alcune scene della prima prova del Torneo Tremaghi sia stato realizzato un drago in scala reale in grado di sputare fuoco partendo dal basilisco apparso ne La camera dei segreti. Infine, i libri che formano la biblioteca di Silente sono per la maggior parte elenchi del telefono travestiti da testi.