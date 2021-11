Un villa sul lago, un imponente edificio a più piani o una baita in montagna. I protagonisti nei film di Hollywood alternano abitazioni fatiscenti a ville di lusso, colme di comfort che i telespettatori, seduti in sala, possono solo sognare. Tuttavia non è sempre così. Con un’attenta ricerca su Airbnb, una delle più grandi piattaforme di hosting del mondo, è possibile prenotare qualche notte in alcune strutture note ai fan del cinema. Il The Sun ne ha selezionate alcune, tra cui la casa natale di Harry Potter o l’appartamento di Bella Swan in Twilight.

Da Harry Potter agli Avengers, ecco le case dei film disponibili su Airbnb

La casa natale di Harry Potter è in realtà un b&b di lusso

Vi bastano poco più di 230 euro a notte per sperimentare la magia. A Lavenham, nella contea di Suffolk, nell’Inghilterra orientale, è disponibile infatti il Potter Cottage di DaVere House, un b&b di lusso dal valore di oltre un milione di sterline. L’edificio è famoso per aver ospitato il set della saga fantasy Harry Potter in qualità di casa natale del protagonista. Qui infatti, nel film, il signore oscuro Voldemort uccide i genitori di Harry, dando inizio all’intera vicenda. La stessa Laveham, meno di 2000 abitanti, nella saga tratta dai libri di J. K. Rowling è diventata il paesino di Godrick’s Hollow, visibile nel settimo capitolo Harry Potter e i doni della morte – Parte 1. Fra le proposte di Airbnb, due comode stanze con letto a baldacchino e bagno privato con Tv e collegamento Wi-Fi.

La villa sul lago di Tony Stark immersa in 800 ettari di terreno

In Avengers: Endgame, dopo che il temibile Thanos ha ucciso metà della popolazione sulla Terra, Tony Stark (Iron Man) si ritira a vita privata con la famiglia in una villa sul lago con vista mozzafiato. La struttura, situata in Georgia, negli Stati Uniti, si trova all’interno di un terreno di oltre 800 ettari, con tanto di accesso privato al lago. Se volete sentirvi un Avenger e vivere nella stessa casa che ha ospitato le riprese con Robert Downey Jr., Mark Ruffalo e Chris Evans, vi bastano poco più di 700 euro a notte. «Vuoi venire a portare i bambini a pescare e guardare uno spettacolo di cavalli? Vuoi esplorare alcuni set cinematografici? Allora questo è il tuo posto», recita l’annuncio di Airbnb.

L’appartamento di Bella Swan a 30 miglia da Portland

Fan di Twilight, attenzione. La casa di famiglia di Bella Swan, la protagonista della saga interpretata da Kristen Stewart, situata a St. Helens a 30 miglia da Portland, in Oregon, è disponibile su Airbnb. Impossibile però trovare un posto nel prossimo futuro, poiché è sold out. Nella struttura presente persino la caratteristica cucina verde dallo stile vintage. Assente, purtroppo, il letto di Bella. «Non siamo più in grado di offrire il piumino ad uso degli ospiti a causa della sua fragilità», recita l’annuncio, in cui si afferma come l’intera biancheria originale del film sia stata definitivamente ritirata. «Stiamo lavorando per ricreare ogni comfort e restare fedeli quanto più possibile alla pellicola». Non appena tornerà disponibile, la stessa Airbnb provvederà con la comunicazione dei prezzi.

Il bus delle Spice Girls è diventato un b&b

«Questo è lo Spice Bus che i fan riconosceranno per averlo visto in Spice World, ma con un restyling degli interni». Airbnb mette a disposizione l’autobus con la Union Jack sulle fiancate di Spice World: The Movie parcheggiato a Wembley Park, Londra. Il film raccontava i concerti di Victoria Beckham, Melanie Brown, Melanie C, Emma Bunton e Geri Halliwell, le celebri Spice Girls autrici di hit come Wannabe. Con 195 sterline (poco meno di 230 euro) è possibile prenotare una notte all’insegna del vero Girl Power.

A Barcellona un assaggio della vita di Villanelle di Killing Eve

Moda e location affascinanti hanno fatto di Killing Eve, serie della Bbc con Jodie Corner in onda dal 2018, un vero cult. Ora i fan di tutto il mondo possono godere di un assaggio della vita della protagonista Villanelle grazie all’appartamento di Barcellona utilizzato nella terza stagione. Su Airbnb, la casa Art Nouveau con due letti è descritta come «un’esperienza architettonica nella Barcellona modernista del 1906». Il prezzo è di circa 300 euro per una notte e presenta un balcone e una piscina privati e una spettacolare vista sullo skyline della città.

L’appartamento di Sex and the City per 23 dollari a notte

Fra una settimana, Carrie Bradshaw aprirà le porte del suo appartamento. Su Airbnb è possibile prenotare, al modico prezzo di 23 dollari, una notte nel celebre appartamento della protagonista della serie con il volto di Sarah Jessica Parker. A differenza delle abitazioni precedentemente citate, si tratta di una ricostruzione fatta ad hoc nel cuore di New York City e la casa sarà disponibile solo per una notte, quella fra il 12 e il 13 novembre. All’arrivo, i visitatori riceveranno un saluto virtuale dalla stessa protagonista e verrà loro offerto un servizio fotografico con i vestiti dell’eclettico armadio di Carrie, tra cui l’iconico abito dei titoli di testa.