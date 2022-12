Harry e Meghan, il primo trailer della docu-serie Netflix

Harry e Meghan sbarcheranno prossimamente su Netflix. Con la pubblicazione di un breve trailer, fatto soprattutto di immagini in bianco nero, foto e momenti simbolo della loro storia, la piattaforma leader dello streaming a livello globale ha annunciato che presto arriverà la docu-serie. I profili ufficiali parlano di «un evento globale Netflix» e la curiosità è prepotentemente aumentata tra i fan, che hanno invaso i social per commentare. Non si sa ancora quando arriverà. E il breve video di presentazione non dà molte informazioni sui contenuti che i due duchi di Sussex riveleranno. A dirigere la docu-serie è Liz Garbus, regista acclamata, già premiata agli Emmy e pluri-candidata agli Oscar. Gli episodi saranno 6.

Il trailer: «Perché fare questo documentario?»

Pochi spunti, tante foto e musica emozionale. A livello visivo, lo spot di 59 secondi con cui Netflix ha annunciato la nuova e attesa docu-serie, punta tutto sullo stimolare la curiosità dei fan. Tant’è che a metà si vedono anche i due protagonisti, Harry e Meghan, seduti sul divano su cui vengono intervistati, intenti ad asciugarsi le lacrime. «Perché hai voluto fare questo documentario?», domanda una voce. E il primo a rispondere è il duca di Sussex: «Nessuno vede cosa succede nel privato. Dovevo proteggere la mia famiglia». Poco dopo, a chiudere è l’ex attrice: «Con una posta in gioco così alta, non ha più senso sentire la nostra storia da noi?».

Harry & Meghan, un evento globale Netflix. Prossimamente, solo su Netflix. pic.twitter.com/tz5RRMNs66 — Netflix Italia (@NetflixIT) December 1, 2022

Lo scorso ottobre la docu-serie era stata sospesa

L’annuncio arriva a oltre un mese da un altro, quello della momentanea sospensione delle riprese. Sembrava, da fonti interne, che Netflix avesse espresso timori dopo le forti critiche ricevute alla pubblicazione della quinta stagione di The Crown, la serie tv sulla Corona inglese. E così la produzione da 100 milioni di dollari sembrava in procinto di fermarsi per uno o due anni. Oggi, invece, l’annuncio: arriverà presto in streaming, anche se ancora non si sa quando.

Momento delicato per la Corona dopo l’episodio di razzismo

Ma per la Corona inglese il momento non poteva essere così meno adeguato. Le ombre di razzismo all’interno di Buckingham Palace si infittiscono e a farne le spese, proprio nelle scorse ore, è stata Lady Susan Hussey, 83enne ex dama di compagnia di Elisabetta II e madrina del principe William, che a un evento contro la violenza sulle donne organizzato dalla regina consorte Camilla ha importunato con domande imbarazzanti, insistenti e a sfondo razzista Ngozi Fulani, responsabile della la Hackney Charity Sistah Space, ente londinese che offre sostegno e aiuto a donne d’origine africana e caraibica vittime di abusi domestici.