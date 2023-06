Harry e Meghan divorziano da Spotify: addio all’accordo da 20 milioni

Spotify e i duchi di Sussex si separano. La piattaforma di streaming musicale ha deciso, di comune accordo con Harry e Meghan chiudere l’accordo da 20 milioni di euro firmato nel 2020. Stando alle testimonianze di addetti ai lavori vicini al colosso digitale, la coppia non avrebbe soddisfatto il benchmark di produttività previsto in partenza per ricevere il pagamento completo. La partnership aveva prodotto finora la prima stagione di Archetypes, podcast in cui la stessa Markle intratteneva dibattiti con altre celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dello showbiz in generale.

Dopo Spotify Harry e Meghan sono alla ricerca di una nuova piattaforma

Harry e Meghan hanno prodotto il loro primo podcast tramite la società Archewell Audio, fondata nel 2020. Il primo show, Archetypes, ha potuto contare su una campagna pubblicitaria incredibile da parte di Spotify. Pur con ottimi riscontri, la serie non ha però convinto soprattutto in termini di contenuti. Stando a una fonte anonima citata da Variety, infatti, la società si aspettava di ricevere molto di più dai Sussex rispetto ai 12 episodi finali. Non sono bastati, a quanto pare, gli ospiti vip che di volta in volta hanno accompagnato Markle nelle puntate, da Serena Williams a Mariah Carey. Nell’annuncio congiunto della rottura della partnership, tuttavia, le due parti si sono dette «orgogliose per il lavoro svolto insieme».

Come sottolinea anche il Wall Street Journal, Harry e Meghan non hanno però detto addio al loro podcast. I Sussex, dopo la chiusura con Spotify sarebbero alla ricerca di una nuova piattaforma per pubblicare i loro contenuti. La notizia è giunta poco dopo che fonti vicine alla coppia hanno fatto sapere che i duchi non realizzeranno più nulla contro la famiglia reale inglese. Addio dunque ai documentari a cuore aperto, alle interviste shock e ai libri di memorie, in quanto «non hanno più nulla da dire». La fine dei rapporti con Spotify arriva però in un momento molto turbolento per Harry e Meghan. Negli ultimi giorni si sono diffuse voci sempre più insistenti su un potenziale e imminente divorzio della coppia. L’anno scorso invece Netflix aveva deciso di cancellare la serie animata Pearl che Markle avrebbe dovuto produrre e dirigere per la piattaforma.