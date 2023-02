Harry e Meghan hanno smentito di voler citare in giudizio South Park

L’episodio di South Park che li ha visti “protagonisti” con ogni probabilità non ha fatto piacere a Harry e Meghan, ma i Sussex hanno smentito, tramite una dichiarazione del portavoce a People, la notizia secondo cui stavano pianificando di citare in giudizio i creatori dell’irriverente cartone animato, Matt Stone e Trey Parker.

South Park, cosa succede nell’episodio “The Worldwide Privacy Tour”

Nel secondo episodio della 26esima stagione della serie vincitrice di cinque Emmy, intitolato “The Worldwide Privacy Tour“, il Principe del Canada dai capelli rossi e sua moglie – evidentemente ispirati a Harry e Meghan – si trasferiscono a South Park, in Colorado, e intraprendono un tour in tutto il mondo chiedendo di avere maggiore privacy, approfittandone per promuovere un libro. Che è un riferimento al memoir Spare, scritto dal secondogenito di Carlo e Diana e pubblicato all’inizio dell’anno. Il volume autobiografico è diventato il libro di saggistica più venduto nel Regno Unito dal 1998, vendendo quasi 470 mila copie nella prima settimana, secondo i dati ufficiali di Nielsen BookData.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da South Park (@southpark)

Harry e Meghan, «il principe sciocco e la sua stupida moglie»

Il libro promosso da marito e moglie, che litigano con la famiglia reale in seguito alla morte della regina, nel cartone si intitola invece “Waaah”, parola onomatopeica che ricorda il pianto di un bambino. Nell’episodio di South Park, il principe brandisce un cartello con la scritta: «Vogliamo la nostra privacy». Quello della consorte recita invece: «Smettete di osservarci!». A un certo punto, vengono definiti «il principe sciocco e la sua stupida moglie».

Nella parodia dei duchi proposta da South Park, i due sono vengono descritti come alla costante ricerca di privacy pur vivendo praticamente sotto i riflettori. Ed in effetti è questo che imputano in tanti ai Sussex, protagonisti com’è noto di una docuserie targata Netflix in cui non hanno certo risparmiato frecciate agli altri membri della Royal Family.