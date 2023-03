Crac della Silicon Valley Bank: travolti anche Harry e Meghan

Dopo la bufera mediatica degli ultimi anni, la rottura definitiva con la famiglia reale e lo sfratto da Frogmore Cottage, Harry e Meghan hanno un nuovo, grande problema da affrontare. Il crac della californiana Silicon Valley Bank avrebbe pesantemente intaccato anche i conti in banca del secondo genito di Re Carlo III e dell’ex attrice. Harry e Meghan non hanno ancora confermato la notizia ma le indiscrezioni si rincorrono e sembra che abbiano perso gran parte del loro patrimonio. L’assicurazione sui depositi, infatti, copre i conti fino ai 250 mila dollari e loro, invece, avrebbero depositato molto di più dal momento del trasferimento a Santa Barbara, in California.

Harry e Meghan avrebbero avuto alla Svb «tutti i loro soldi»

I media britannici citano alcune fonti vicine alla coppia. Sembra che al momento del trasferimento dei due dal Canada alla contea di Santa Barbara, in California, i consulenti finanziari di Harry e Meghan abbiano consigliato di affidarsi alla Silicon Valley Bank, la cui solidità non sembrava affatto essere in discussione. E così la coppia avrebbe depositato «tutti i suoi soldi». Poi il fallimento della banca e ora un patrimonio intero che potrebbe essere andato in fumo. Si tratterebbe non solo delle ricchezze accumulate negli anni, ma anche i proventi derivati dalle 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo del libro autobiografico di Harry, Spare, in testa in molte classifiche.

Il problema dell’assicurazione: copre fino a 250 mila euro

Già nella giornata di lunedì è stato Joe Biden a rassicurare i cittadini americani, spiegando che «i depositi sono al sicuro». Molti conti in banca sono coperti da garanzia e un’assicurazione sui depositi che copre fino a un massimo di 250 mila euro. I media spiegano che la somma di Harry e Meghan dovrebbe essere nettamente più alta e il recupero oltre quella soglia assicurativa potrebbe essere legato alle procedure fallimentari. Le perdite probabili sono alte.