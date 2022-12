Harry e Meghan, la docu-serie su Netflix dall’8 dicembre: «Gioco sporco contro di noi»

Le polemiche non mancano e ancora, almeno fino ad oggi, non si conoscevano nemmeno le date di pubblicazione. La nuova docu-serie targata Neftlix e con protagonisti Harry e Meghan, i duchi di Sussex, arriverà sulla piattaforma streaming già giovedì 8 dicembre. Lo ha annunciato lo stesso colosso dei contenuti multimediali, con un secondo trailer a sorpresa veicolato sui propri canali social ha dato il via al tam tam dei fan. Il primo volume, quindi, arriverà già giovedì 8 dicembre mentre il secondo una settimana dopo, il 15. E ogni volume conterrà 3 episodi, per un totale di 6.

Il nuovo trailer: «Un gioco sporco»

Rispetto al primo teaser trailer, che nonostante le poche frasi e qualche immagine sporadica della coppia, è riuscito a generare polemiche in tutto il mondo, il secondo video diffuso da Netflix rischia di far deflagrare la situazione. Harry definisce tutta la vicenda «un gioco sporco» e a inizio clip dice che «è difficile riprensarci ora e chiedersi: “Cos’è successo?». Ma in un minuto e 3 secondi, il trailer tocca temi pesanti e diversi tra loro. Le parole più forti riguardano Meghan. «C’è stata una guerra contro Meghan per assecondare il volere di alcuni», ma soprattutto «odio», «razza» e quelle «donne» che «nella monarchia soffrono».

Harry e Meghan. Guarda l’evento globale Netflix dall’8 dicembre, solo su Netflix.

Volume I: 8 dicembre

Volume II: 15 dicembre pic.twitter.com/FDAcjgYWxZ — Netflix Italia (@NetflixIT) December 5, 2022

Le immagini di Diana affiancate alle donne che soffrono

E a far discutere rischiano di essere soprattutto le immagini. I rimandi al razzismo sono tanti, ma anche quelli alle «donne che soffrono». E in quest’ultimo caso, sono i video con protagonista Lady Diana a poter far detonare la situazione. Le intrusioni dei paparazzi sofferte dalla madre di Harry vengono paragonate a quelle di Meghan. Ad Harry spiega: «Avevo già vissuto qualcosa del genere con mamma. Per questo dovevo proteggere la mia famiglia». Poi la chiusura, forte ed enigmatica: «Nessuno sa tutta la verità. Noi la sappiamo».