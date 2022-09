Meghan Markle avrebbe chiesto a Re Carlo III un incontro privato

Dal Regno Unito la notizia rimbalza in tutto il mondo. Meghan Markle avrebbe coraggiosamente chiesto al nuovo re Carlo III un incontro ufficiale e privato, prima di ripartire. La frattura tra il nuovo regnante e il figlio Harry e la moglie è uno degli argomenti principali che la Corona deve affrontare in queste settimane. Archiviato il funerale di Elisabetta II, la duchessa avrebbe così chiesto udienza, prima di prendere il volo per tornare negli Usa, dai figli Archie e Lilibet. Ad oggi non è chiaro se la risposta del Re sia arrivata e se sia stata positiva o negativa. Ma la curiosità tra i sudditi c’è e il gossip sui tabloid è sempre più presente.

Meghan avrebbe inviato a re Carlo una lettera formale

L’indiscrezione è partita da un video pubblicato su Youtube di Neil Sean. Il corrispondente di Nbc News ha spiegato che secondo le sue fonti Meghan Markle avrebbe inviato a re Carlo III una lettera formale. Al suo interno, l’ex attrice e moglie di Harry avrebbe chiesto al nuovo re un incontro privato, una conversazione a due, addirittura senza il marito. Sarebbe un’occasione unica, perché fino ad ora tutte le conversazioni in cui la famiglia reale ha parlato del destino dei duchi di Sussex hanno avuto luogo con Carlo, Harry e William oltre alla regina Elisabetta, ma mai con Meghan. Per Neil Sean, il faccia a faccia «sarebbe una buona opportunità per spiegare le ragioni dietro le loro azioni e decisioni degli ultimi due anni».

I giorni difficili di Harry: la pace sembra lontana

Intanto Harry non ha vissuto giorni facili con il resto della famiglia. Il principe è stato sempre al fianco del fratello maggiore William, ma non sembra che gli animi si siano calmati. A Harry è stato concesso l’utilizzo dell’uniforme per la veglia di sabato 17, ma senza le iniziali ER. E poi c’è stato un vero e proprio mistero, quello dell’invito al ricevimento dei capi di Stato. A Harry e Meghan sarebbe prima arrivato e poi tolto. Una vicenda che non è piaciuta al duca di Sussex, che sembra sempre più distante dal resto della famiglia, padre e fratello compresi.