Harry e Meghan sono stati invitati all’incoronazione di Carlo III

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati invitati a partecipare all’incoronazione di re Carlo III, che si terrà il 6 maggio. Lo scrive oggi il Sunday Times. Secondo un portavoce della coppia citato dal giornale britannico, il principe «ha recentemente ricevuto una email dall’ufficio di Sua Maestà a proposito dell’incoronazione». La coppia, che vive negli Stati Uniti dal 2020, non ha ancora annunciato se andrà o meno alla cerimonia. Il ritorno dei Sussex nel Regno Unito per assistere all’incoronazione è stato oggetto di molte speculazioni sui media britannici negli ultimi mesi, dopo gli attacchi della coppia alla famiglia reale.

Harry: «La marijuana mi ha davvero aiutato»

La notizia dell’invito arriva a stretto giro da nuove dichiarazioni da parte di Harry, che stanno facendo discutere molto. Nel corso di un evento con il dottor Gabor Mate, autore di The Myth Of Normal: Trauma, Illness & Healing In A Toxic Culture ed esperto di traumi che ha diagnosticato al principe un disturbo da deficit dell’attenzione, Harry ha dichiarato che l’uso di marijuana lo ha «davvero aiutato» a superare alcuni momenti difficili della vita.

Harry: «La cocaina non ha fatto niente per me»

Parlando del suo uso di droghe e alcol, Harry ha invece detto che la cocaina «non ha fatto niente» per lui e che il consumo di questa sostanza «era più una cosa sociale». Il duca di Sussex ha anche raccontato dell’uso di sostanze psichedeliche come l’ayahuasca, decotto dalle proprietà allucinogene utilizzata da millenni dalle popolazioni indigene amazzoniche e andine: «È stato rimuovere dei filtri dalla vita proprio come su Instagram. Mi ha portato un senso di rilassamento, liberazione, conforto, una leggerezza che sono riuscito a mantenere per un periodo di tempo».