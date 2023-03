Harry e Meghan sfrattati da Frogmore Cottage: al loro posto forse Andrea

Harry e Meghan sono stati sfrattati da Frogmore Cottage, la loro residenza a Windsor. I duchi del Sussex hanno già ricevuto un avviso di sgombero e avrebbero già mobilitato una ditta di trasporti per recuperare oggetti e mobili da spedire in fretta a Montecito, in California, dove vivono ormai da oltre due anni. Oltre al danno sembrerebbe esserci una beffa: nel palazzo potrebbe traslocare, per volere di re Carlo, il principe Andrea.

Harry e Meghan sfrattati da Frogmore Cottage

La notizia è stata riportata dal Sun, secondo il quale il monarca avrebbe preso questa decisione in quanto i due ribelli vivono ormai in pianta stabile in America mentre Andrea potrebbe presto rimanere senza casa. Il famigerato fratello, infatti, non solo è stato recentemente sfrattato dal suo appartamento di Buckingham Palace «per ristrutturazione», ma si vedrà anche decurtato lo stipendio annuale dal prossimo aprile – una mossa che il re ha fatto in nome della sua promessa di snellimento della Royal Family. Il principe, cui rimane la pensione della marina militare oltre ad una ricca eredità dei genitori, rischia dunque di non potersi più permettere di vivere nella sua magione del Royal Lodge, nella tenuta del castello di Windsor, dove risiede da oltre due decenni.

Ecco dunque l’indiscrezione: Carlo III avrebbe deciso di far trasferire Andrea presso la vicina Frogmore Cottage, la residenza che Harry e Meghan avevano espressamente chiesto nel 2020. Una volta trasferitisi in America, i duchi l’avevano prestata alla principessa Eugenia, figlia di Andrea, e al marito Jack Brooksbank, che però intanto si sono spostati in Portogallo. Tra qualche giorno, invece, i due potrebbero non avere più la possibilità di accedervi. Per questo, secondo il quotidiano inglese, avrebbero già chiesto di farsi spedire tutte le loro cose rimaste nella residenza tra cui una panchina ottomana e una chaise longue.

A rischio la loro presenza all’incoronazione di Carlo

Questa mossa del monarca potrebbe avere un’ulteriore conseguenza, quella di mettere a rischio la presenza di Harry e Meghan alla sua incoronazione a Westminster Abbey – già messa in discussione dai recenti e rancorosi attacchi del duca di Sussex contro il fratello William, la regina consorte Camilla e l’intera Royal Family, prima nel documentario creato per Netflix e poi nella sua autobiografia. Secondo il Daily Mail, Harry si sarebbe scusato ufficialmente con il padre e l’erede al trono per tornare a Londra il prossimo 6 maggio, ma William avrebbe categoricamente respinto la richiesta.