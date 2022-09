Harry e Meghan sarebbero stati esclusi dal ricevimento di Stato a Buckingham Palace

Harry parteciperà alla veglia funebre di Elisabetta II, insieme al fratello William e agli altri sei nipoti della sovrana più longeva di sempre. E lo farà in alta uniforme, per concessione del nuovo re, suo padre Carlo III. Ma non è detto che il duca del Sussex prenderà parte al ricevimento di Stato in programma domani a Buckingham Palace, non essendo più un reale “full time” da quando si è trasferito in California due anni fa.

Harry e Meghan, l’invito arrivato e poi revocato

Harry come la consorte Meghan Markle: esclusi entrambi dal ricevimento in programma a palazzo alla vigilia dei funerali della regina Elisabetta II, dopo aver però inizialmente ricevuto l’invito. Insomma, mano tesa di Buckingham Palace, ma fino a un certo punto. Lo scrive il Telegraph, aggiungendo che la coppia sarebbe rimasta «allibita» al momento della comunicazione. L’invito apparentemente revocato confermerebbe che la riconciliazione tra Harry, William e il resto della famiglia reale è ancora molto lontana. Ai duchi di Sussex è stato concesso il bagno di folla a fianco di William e Kate, ma si è trattata di una tregua: l’omaggio pubblico alla regina non era certo l’occasione migliore per lavare i panni sporchi. E la situazione potrebbe anche peggiorare: prossimamente uscirà un’intervista esclusiva di Meghan Markle a Variety, posticipata a causa della morte di Elisabetta II. I precedenti non fanno ben sperare.

Harry e Meghan, chi invece sarà presente al ricevimento

Parteciperanno al ricevimento circa duecento leader e capi di Stato, dal Usa Joe Biden a quello francese Emmanuel Macron, fino al nostro Sergio Mattarella e all’imperatore giapponese Naruhito. Presenti anche il vicepresidente cinese Wang e, molto probabilmente, anche il principe ereditario saudita saudita Mohammed Bin Salman, ritenuto da diverse agenzie di sicurezza occidentali il mandante dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso nel 2018. La sua presenza sta provocando grande imbarazzo a Londra.