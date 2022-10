Harry e Meghan, il loro documentario per Netflix è stato sospeso

Il documentario Netflix su Harry e Meghan è stato sospeso. Il colosso dello streaming ha palesato alcuni timori e ha deciso di rinviare la produzione dal budget di 100 milioni di dollari che forse non vedrà mai la luce.

I timori di Netflix sul documentario di Harry e Meghan

Una fonte interpellata da Deadline avrebbe rivelato la vera ragione dietro la sospensione della produzione del documentario di Harry e Meghan. Questa fonte, che ha preferito rimanere anonima, ha detto che Netflix ha deciso fare un passo indietro viste le tante critiche ricevute per la quinta stagione di The Crown. La serie, che tratta gli eventi recenti della Famiglia Reale britannica, avrebbe mostrato una situazione irrealistica, ovvero le insistenze di Carlo nel convincere la madre ad abdicare.

A tal proposito è intervenuto anche l’ex Primo Ministro conservatore John Major che ha voluto smentire tutto quello che succede nel primo episodio, etichettandolo come non vero. Molti sui social poi hanno visto il lancio di questa quinta stagione come un dito nella piaga della Famiglia britannica che ha da poco perso l’amata Elisabetta II. Da qui sarebbero partiti i timori di Netflix che per ora avrebbe deciso di sospendere qualsiasi altra produzione legata alla Famiglia Reale.

Il silenzio totale dei due protagonisti

Harry e Meghan non hanno replicato a questa decisione. Anzi, da quando sono tornati dalla California e si sono stabiliti a Londra non hanno fatto alcuna dichiarazione. Continuano a rimanere nel silenzio totale, forse stanno cercando di “rigare dritti” dopo la morte della Regina Elisabetta II. Infatti, anche negli episodi del podcast di Meghan Markle non vi è alcun accenno alla sospensione della produzione.

Chissà se i due rimarranno lontano dalle telecamere ancora a lungo o rispetteranno il lutto della Famiglia Reale prima di rivelare la verità nel loro documentario, ora rimandato, targato Netflix.