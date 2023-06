Harry e Meghan, divorzio imminente? «È solo questione di giorni»

Jennie Bond, esperta di gossip legati alla famiglia reale inglese, ne è assolutamente certa: il principe Harry e la moglie Meghan Markle, convolati a nozze nel 2018, sono sul punto di divorziare. Non si tratterebbe nemmeno di questione di mesi o settimane: questa volta si parla di poche ore o giorni al massimo. Ecco dunque le ultime indiscrezioni più pruriginose sulla coppia.

Harry e Meghan prossimi al divorzio: «Questione di tempo, se non di pochi giorni»

Intervista dal magazine Ok, Bond ha dichiarato che una volta lasciata Meghan Markle Harry sarebbe certamente perdonato a corte, dopo tutti gli ultimi burrascosi anni e le varie (gravi) accuse rivolte dalla coppia alla famiglia reale inglese. L’esperta a proposito ha dichiarato: «Credo che ci sia ancora buona volontà nei confronti di Harry, o per meglio dire, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti si ricordano. Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere nuovamente accolto». Per Jennie Bond, dunque, «Il divorzio è questione di tempo, se non di pochi giorni».

Quanto dichiarato dall’esperta della famiglia reale, d’altra parte, è in linea con le recenti affermazioni dell’ex maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell, che ai tabloid britannici ha candidamente ammesso che secondo lui Harry è pronto ad essere riaccolto in madrpatria, purché senza Meghan Markle.

Tutti gli indizi sulla fine del matrimonio del principe Harry e Meghan Markle

Sono settimane, ad onor del vero, che non si parla d’altro. Proprio di recente, per esempio, il magazine tedesco Frau Aktuell ha parlato di una presunta lite furibonda scoppiata fra i due coniugi dopo l’uscita del libro autobiografia di Harry, Spare. Sembra infatti che Meghan Markle si sia molto indispettita per l’ampio spazio che il marito ha concesso nel volume alla sua storica ex, Chelsy Davy. Si dice, inoltre, che negli ultimi tempi Harry abbia smesso di vivere nell’enorme villa di Montecito che aveva comprato con Meghan, trasferendosi in pianta stabile nel residence San Vicente Bungalow. Pare, in aggiunta, che le priorità dei due siano ormai cambiate: Harry vorrebbe iniziare a stare meno sotto ai riflettori, mentre Meghan avrebbe bisogno di maggior spazio sui media per i suoi progetti personali, compresi quelli benefici. Ciliegina sulla torta, si vocifera che già diversi mesi fa il principe inglese avesse chiesto di incontrare degli avvocati divorzisti. Si tratta, per ora, soltanto di semplici voci che trovano il tempo che trovano.