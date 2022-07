Harry, la sua biografia uscirà a novembre: la Regina, Diana e (forse) Kate

È finalmente in arrivo l’autobiografia del principe Harry. Quello che si prospetta come il prossimo best-seller nel Regno Unito sta facendo discutere molto in patria e non solo. Di cosa si parlerà in questo libro? Ecco tutte le speculazioni e gli argomenti che molto probabilmente verranno analizzati nell’opera.

Autobiografia del principe Harry: di cosa parlerà?

Harry è stato ben chiaro in merito a ciò che conterrà il libro. Secondo il principe più famoso al mondo, l’opera si concentrerà sul suo punto di vista come uomo e non come nobile. Dunque, ci saranno riflessioni ed episodi che l’hanno formato e l’hanno spinto ad essere la persona che è diventata ora. Si tratterà quindi di un racconto personale, quasi intimista. Inoltre, molto probabilmente non ci saranno sconti nei confronti dei suoi parenti.

In passato, il principe ha dimostrato di poter ferire con le parole e non ha avuto paura nell’accusare di un certo razzismo i membri della famiglia reale. Ancora, molti hanno ipotizzato che nel libro possano essere evidenziati i litigi con il fratello William. Molto probabilmente saranno anche riportati gli scontri tra Kate e Meghan, due donne diverse ma legate da un rapporto familiare non troppo stretto.

Naturalmente, gli esperti pensano che il libro sarà pervaso dallo spirito di Lady D. Probabile anche un omaggio a Elisabetta, nonna di Harry e simbolo indissolubile della famiglia reale britannica.

Quando sarà disponibile il libro?

Quando sarà possibile leggere il libro del principe Harry? Inizialmente, quest’opera era prevista prima che iniziasse il giubileo della Regina Elisabetta. Tuttavia, per cause sconosciute, il libro è stato rimandato. Ora, però, si apprende dagli avvocati che il libro verrà pubblicato prima del Giorno del Ringraziamento, dunque verso novembre. Secondo i giornali, questo libro farà tremare la famiglia reale. Ma sarà realmente così? Non resta far altro che aspettare.