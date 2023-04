Harry contro Carlo: «Accordi coi tabloid per favorire Camilla»

Quando mancano appena dieci giorni alla cerimonia di incoronazione, spuntano nuovi grattacapi per Re Carlo III. E a fornirglieli sembra essere ancora una volta il secondogenito, il principe Harry. Tutto nasce da un documento che i legali del duca di Sussex avrebbero depositato ieri presso l’Alta Corte di Londra, nell’ambito di un processo che vede protagonista proprio Harry, contro i tabloid del gruppo Murdoch. Mesi fa, infatti, il principe ha denunciato per violazione della privacy due colossi dell’informazione britannica, il The Sun e News of the World. Ora spunta un fantomatico accordo, di cui però non esistono prove e che le testate smentiscono, che il nuovo re avrebbe stretto con i giornali per favorire l’accettazione di Camilla all’interno della corte reale.

Harry: «Mio padre voleva favorire Camilla»

Quando il clima sembrava essere meno teso, per la prima volta dopo mesi, Harry getta nuovamente benzina sul fuoco. Nel documento presentato dagli avvocati, il principe accusa il padre di un accordo per favorire il futuro ruolo di Camilla come regina consorte. Nella deposizione, lunga 31 pagine, Harry spiega che esisterebbe «una specifica strategia di lungo termine per tenere i media dalla propria parte allo scopo di spianare la strada all’accettazione da parte del pubblico britannico della mia matrigna (e di mio padre) come regina consorte (e rispettivamente come re) quando sarebbe venuto il momento, e che tutto quello che poteva rovesciare la barca doveva essere evitato a ogni costo». E per questo Carlo lo avrebbe chiamato per fargli ritirare le accuse, mesi fa, quando il duca di Sussex ha deciso di denunciare il gruppo Murdoch.

Harry attacca anche William

Ma non è finita, perché Harry se la prende anche con il fratello William. Il primogenito, secondo il duca di Sussex, avrebbe ricevuto un milione di sterline dal gruppo Murdoch per ritirare la causa contro i tabloid. Un’accusa pesante che metterebbe ulteriore distanza tra i due fratelli, con una pace che sembra tutt’altro che vicina. A infuocare l’atmosfera era stata l’uscita del libro Spare, con Harry a scontrarsi frontalmente con Camilla, definita «cattiva e pericolosa», scatenando le ire del padre.

LEGGI ANCHE: Incoronazione Re Carlo, Harry seduto dieci file indietro rispetto alla Famiglia Reale