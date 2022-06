Hard Kill stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film con Bruce Willis

Bruce Willis ancora protagonista sui canali Mediaset. Stasera 9 giugno, alle 21,20 su Italia 1, andrà in onda Hard Kill, film del 2020 di Matt Eskandari. La trama ruota attorno a un imprenditore miliardario che, per salvare la figlia da un gruppo terroristico, assolda una squadra di mercenari. La missione si rivelerà ben più difficile del previsto a causa di una vecchia conoscenza del protagonista. Nel cast Jesse Metcalfe, Lala Kent e Natalie Eva Marie. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Hard Kill, trama e cast del film stasera 9 giugno 2022 su Italia 1

Protagonista del film è Donovan Chalmers (Bruce Willis), ricchissimo imprenditore nel campo delle tecnologie avanzate. La sua ultima creazione però rischia di smuovere gli equilibri mondiali, in quanto capace di annientare la razza umana se in mani sbagliate. Per questo assolda un team di mercenari, specializzato in operazioni speciali, con l’obiettivo di custodirla da eventuali attacchi esterni. Tutto sembra procedere secondo i piani, fin quando una cellula terroristica rapisce la figlia Eva (Lala Kent) per ricattarlo.

A questo punto, Donovan e i suoi mercenari sotto la guida di Derek Miller (Jesse Metcalfe) inizieranno una corsa contro il tempo per salvarla. L’impresa però si rivelerà più difficile del previsto, in quanto a capo dei terroristi c’è un uomo noto come The Pardoner (Sergio Rizzuto), vecchia conoscenza di Donovan e Derek. Nel cast anche Natalie Eva Marie, per anni protagonista sui ring statunitensi di wrestling fra SummerSlam, SmackDown e WrestleMania.

Hard Kill, le recensioni negative e gli errori nel film con Bruce Willis

Il film con Bruce Willis vanta un triste primato su Rotten Tomatoes. Sul sito americano e aggregatore di recensioni sia da parte dei critici sia del pubblico, Hard Kill infatti vanta lo zero per cento di commenti positivi su un totale di 21 analisi con una valutazione media di 2,7 su 10. Dura anche la reazione di Frank Scheck, critico cinematografico dell’Hollywood Reporter secondo cui Willis «sembra essere deciso a fare apparizioni svogliate in dimenticabili film d’azione di serie B». Fondamentali per l’insuccesso del film, che al botteghino raccolse a malapena 111 mila dollari prima di passare su Netflix, sono stati anche i tanti errori di scena. Fra questi, emblematico un incidente aereo che, mentre nei racconti si dice sia avvenuto sulla costa, i filmati mostrano essersi verificato nell’entroterra. Spazio anche a difetti di sceneggiatura, tra cui un ciak in cui il villain The Pardoner si rivolge al personaggio di Willis chiamandolo Dayton e non Donovan.