Hans Happacher morto in una valanga: aveva il campeggio a cinque stelle

Tragedia sul Monte Sesto, in Val Pusteria, il noto imprenditore Hans Happacher, di 62 anni, è stato travolto e ucciso da una valanga. I soccorsi l’hanno recuperato dopo diverso tempo ma per lui non c’è stato nulla da fare.

La morte di Hans Happacher sul Monte Elmo

Secondo le ricostruzioni effettuate, Hans Happacher era impegnato in solitaria in un’escursione di scialpinismo. Improvvisamente, intorno alle ore 15:30 è stato travolto da una valanga di neve dal fronte di 300 metri ed è stato trascinato a valle per un totale di 600 metri. Subito è scattato l’allarme perché un soccorritore del soccorso alpino che era presente in zona ha assistito all’episodio e ha allertato i colleghi. L’imprenditore era dotato di dispositivo Arva per il rilevamento in caso di valanga ed è stato individuato in poco tempo dai soccorritori.

Tuttavia, l’uomo si trovava sotto due metri di neve e per riuscire ad estrarlo ci sono voluti una trentina di operatori. Dopo aver estratto il corpo dalla neve, i soccorritori hanno provato a rianimare Hans Happacher per circa un’ora ma non c’è stato nulla da fare. Happacher è morto a 62 anni e lascia la sua compagna e i suoi due figli.

Chi era l’imprenditore morte sul Monte Elmo

Hans Happacher era molto conosciuto nella zona perché era originario di Sesto in Alta Val Pusteria, in provincia di Bolzano. Oltre a ciò, Happacher era un imprenditore stimato e il camping eco-friendly Caravan Park nel Parco Naturale delle Tre Cime era di sua proprietà. Si tratta di un camping cinque stelle, riservato a coloro che vogliono vivere una vacanza in montagna avendo tutti i comfort a propria disposizione.

Per aiutare l’imprenditore e soccorrerlo sono partiti anche due elicotteri di soccorso, Aiut Alpin e Pelikan 2, mentre da Bolzano è decollato il velivolo della Guardia di Finanza. È stato tutto inutile per l’imprenditore che lascia un vuoto nella sua famiglia e nella sua comunità.