Hank the Tank, sarebbero tre gli orsi che fanno irruzione nelle case californiane

L’orso Hank The Tank non è solo, ma avrebbe una banda di complici. Grazie all’analisi del Dna, i funzionari americani hanno scoperto che tre esemplari diversi sono responsabili delle oltre 150 effrazioni nelle abitazioni della California. Date le nuove prove, non si procederà più con l’abbattimento dopo la cattura ma con una ricollocazione ambientale. «L’obiettivo principale è la sicurezza dei residenti e degli animali», hanno dichiarato gli esperti in una nota.

Le autorità intendono isolare ed etichettare i tre orsi prima di rilasciarli in natura

Come riporta il Dipartimento della pesca e della fauna selvatica della California (CDFW), gli abitanti di South Lake Tahoe, in California, hanno segnalato 152 effrazioni negli ultimi sei mesi. Inizialmente, le indagini avevano portato a credere si trattasse di un solo orso da oltre 200 chilogrammi, ma i nuovi dati rivelano che si tratta di almeno tre esemplari. «Identificare gli orsi in base alle sole caratteristiche fisiche può far cadere in errore», ha dichiarato il dipartimento in una nota. «Le nuove prove suggeriscono che più esemplari sono responsabili delle effrazioni, per questo occorre un piano di risposta coordinato».

Come riporta anche il Guardian, le autorità ora si muoveranno per intrappolare gli orsi nell’area di South Lake Tahoe. L’obiettivo è quello di etichettarli e raccogliere prove per un’analisi genetica più approfondita prima di rilasciarli in natura. Nessun orso dunque verrà abbattuto, come inizialmente ipotizzato. «Tutti gli sforzi si concentrano sulla sicurezza dei residenti e sulla creazione di condizioni salubri e sicure per la vita degli animali», hanno concluso gli esperti, che hanno poi raccomandato agli abitanti di custodire con cura cibo e spazzatura.

Chi è Hank the Tank, l’orso che ha seminato il panico in California

Hank the Tank, divenuto celebre anche come Jake, Yogi o semplicemente Big Guy, è ormai una celebrità nel mondo e sui social. La notizia dei suoi avvistamenti nelle case è infatti rimbalzata su più testate mondiali, attirando l’attenzione dei curiosi. La polizia di South Lake Tahoe ha dovuto diramare un comunicato su Facebook chiedendo alla gente di non chiamare le autorità avanzando proposte per gestire l’emergenza. «Per favore smettetela di chiamare la polizia per dare le vostre opinioni su Hank», si legge nel post. «Le nostre agenzie locali per la fauna selvatica stanno lavorando insieme per trovare l’opzione migliore». Soddisfatta Bear League, organizzazione no-profit locale che ha accolto con entusiasmo la proposta di non abbattere gli orsi. «Sosteniamo pienamente la decisione e siamo grati per le indagini», ha dichiarato l’ente sui propri canali social.