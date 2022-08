Hank di Breaking Bad cita Elio e le Storie Tese: cosa è successo

Dean Norris, ovvero l’attore che in Breaking Bad ha interpretato Hank Schrader, impegnato in una video-dedica indirizzata a Elio e le Storie Tese. Strano, certo, ma verissimo. Da cognato di Walter White a fan (seppur improvvisato) degli Elii il passo è breve: ecco come è stato possibile.

Norris e gli Elii: accoppiata possibile grazie a Cameo

Cameo è una popolare piattaforma che permette di ordinare video messaggi personalizzati da personaggi più o meno famosi. Ebbene, il profilo social Elio e le Storie Tese Shitposting, gestito da fan del gruppo musicale, ha contattato proprio tramite Cameo l’attore statunitense, inviandogli poi il testo di un breve monologo contenente citazioni e tormentoni legati alla band.

Quali? Nel filmato Dean Norris pronuncia i i nomi di Rocco Tanica e Mangoni, dice «Bio Parco!» (dalla classifica di frasi normali che sembrano bestemmie) e «Non portate via i sassi dalla Toscana o non sapremmo più dov’è la Toscana» (in inglese), dal monologo di Maurizio Crozza contenuto in Cicciput. E poi l’immancabile «Forza Panino!», presente nel finale di Tapparella.

Il filmato è stato condiviso anche dall’account ufficiale della band

Come sottolineato da Elio e le Storie Tese Shitposting, Dean Norris devolve i soldi ricevuti ad un’associazione no-profit, che promuove lo studio delle arti tra i giovani. In modo scherzoso, il profilo social aggiunge: «O almeno questo è ciò che dice lui, per me ci si compra i minerali». Il riferimento è al suo personaggio in Breaking Bad, il poliziotto Hank Schrader, grande appassionato appunto di minerali. L’account di Elio e le Storie Tese ha condiviso il curioso filmato: «La pagina @elioshitposting ha organizzato questa cosa molto matta e noi non possiamo che ripostarla».