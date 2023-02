L’hamburger con farina di grillo ha debuttato a Milano: boom di tavoli riservati

Nel locale Pane & Trita è stato lanciato il primo hamburger ricavato dalla farina di grillo: il Grillo Cheeseburger. La pietanza verrà resa disponibile per un periodo limitato e avrà il costo di 13.90€. Il ristorante ha avuto un boom di prenotazioni per provare il nuovo panino con la farina di grillo ma anche qualche critica.

Il debutto dell’hamburger con farina di grillo e le numerose prenotazioni

Debutta a partire da oggi, a Milano, il primo cheeseburger preparato con la farina di grillo: il Grillo Cheeseburger, servito per la prima volta in assoluto in Italia sui tavoli di Pane & Trita, famosa catena di steak house brianzoli, trovandosi in via Muratori 27 in zona Porta Romana. Il panino sarà disponibile per un periodo limitato a partire da questa sera fino alla fine del weekend a un costo di 13,90 euro.

Come fa sapere Filippo Lo Forte, uno dei soci di Pane & Trita, il ristorante ha avuto un boom di prenotazioni per provare il nuovo panino: «Il telefono ha iniziato a squillare di buon mattino, ci sono persone che hanno prenotato anche da lontano, Roma o Torino, per venire a mangiare il nostro hamburger. Non è mancata qualche telefonata di protesta, ma poche. Più forti le critiche sui social, ma quelle ce le aspettavamo».

Le reazioni dei clienti

La novità rilasciata da Pane & Trita ha subito scatenato diverse discussioni sulla rete, tra chi si reputa curioso e disponibile ad assaggiare l’insolito cheeseburger verde e chi invece ha criticato questo nuovo hamburger.

Una gran parte dei clienti che hanno già assaggiato il Grillo Cheeseburger, i dati sono riportati dall’Ansa, ha affermato di non aver provato nulla di nuovo al di fuori di un normale cheeseburger. Questa non differenza da un panino normale deriva dalla percentuale molto limitata di farina di grillo, 1,6% della quota complessiva, presente nell’impasto del pane artigianale.