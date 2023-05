Hallstatt, troppi turisti: il sindaco piazza barriere anti-selfie sul belvedere

Il piccolo borgo di Hallstatt è vittima dell’overtourism. Paesino dell’Austria di 750 anime vicino all’omonimo lago, nella regione montuosa di Salzkammergut, ogni anno ospita circa 1 milione di turisti che giungono da tutto il mondo per ammirare le splendide vedute naturalistiche. Un flusso interminabile che ha spinto il sindaco a una decisione piuttosto singolare. L’amministrazione ha installato grandi barriere di legno sul belvedere al fine di scoraggiare i selfie dei visitatori pur non impedendo del tutto la vista. «I cacciatori di selfie rendono le nostre vite un inferno», hanno sottolineato alcuni cittadini al Kronen Zeitung. Nonostante alcune approvazioni, però, gran parte della popolazione si è scagliata contro l’iniziativa.

Perché Hallstatt è invasa ogni anno da migliaia di turisti?

Come si spiega un flusso così importante di viaggiatori? Immerso nella natura delle Alpi austriache, Hallstatt è Patrimonio mondiale dell’umanità del 1997. Il paese è stato inoltre fonte di ispirazione per la Disney, che ha preso spunto dai paesaggi spesso innevati per creare la sua immaginaria città di Arendelle in Frozen. Per questo motivo, negli anni numerosi turisti vi si sono riversati, soprattutto dai Paesi asiatici. Basti pensare che in Cina ne è stata creata una copia esatta, con tanto di case in legno e campanile della chiesa. Gettonatissimo soprattutto il belvedere sul lago, dove tante persone affollano marciapiedi e strade a caccia del selfie ideale da pubblicare su Instagram. Per scoraggiarli, il sindaco Alexander Scheutz ha pensato di installare barriere in legno di grandi dimensioni in grado di ostruire parzialmente la vista.

Pur consentendo di ammirare il lago di Hallstatt e le montagne sullo sfondo, le barriere anti-selfie tendono a spuntare in ogni scatto, da qualsiasi angolazione, rovinando la foto. «È l’unico modo per allontanare la gente dal posto», ha sottolineato il primo cittadino a Kronen Zeitung. Al quotidiano austriaco ha precisato tuttavia che si tratta di un semplice test con una durata temporanea. L’iniziativa proseguirà in futuro solo in caso di feedback positivi da parte della cittadinanza. Stando alle dichiarazioni degli abitanti, però, pare che l’amministrazione debba già prepararsi a smantellare tutto. Una grande fetta della popolazione ha infatti lamentato problemi per via delle barriere anti-selfie, chiedendone la rimozione immediata.